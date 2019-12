¡Por falta de apoyos! No se realizará la Liga Invernal Veracruzana de Beisbol 

VERACRUZ, Ver - La presidenta de la Liga Invernal Veracruzana de Beisbol Profesional, Fabiola Vázquez Saut aseguró que por falta de apoyos la temporada 2019-2020 de este circuito no se realizará y volverá a posponerse por tiempo indefinido.

En entrevista y sin abundar en detalles, la también directiva de los Tobis de Acayucan explicó las causas que llevaron a la cancelación de esta nueva campaña de la LIV.

“Lamentablemente no hubieron las circunstancias posibles que tuvimos el año pasado para poder llevar la liga este año”.

Dijo que organizar un liga con las características de la Invernal Veracruzana, conlleva en una inversión económica importante y un gran esfuerzo de todas las partes involucradas.

Se necesita apoyo, ahorita en este momento creo que de todos, una suma de esfuerzos porque sabemos que la economía no está tan fácil para la gente, sabemos que el béisbol es una parte importante como turismo deportivo como fuentes de empleo pero si se necesita apoyo

Descartó que sea el fin de la Liga Invernal y reiteró que sólo es una pausa ante la inviabilidad de iniciar esta temporada.

No está desintegrada simplemente no se pudo echar a andar este año, como les dije no se dieron las circunstancias que pudieran llegar a iniciar el proyecto

Cabe mencionar que esta será la segunda pausa que sufrirá la LIV desde su creación hace 13 años, la primera de ellas fue de dos años y fue rescatada a inicios del sexenio de Cuitláhuac García precisamente con las hermanas Vázquez Saut y con el respaldo del Gobierno del Estado, que incluso también apoyó la organización de la Serie Latinoamericana 2019 en Boca del Río.

Ahora sin este apoyo gubernamental y ante el poco interés de la iniciativa privada, se tuvo que cancelar la temporada 2019-2020.