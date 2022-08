Xalapeño es bicampeón nacional y logró pase a Serbia; ¿por qué no recibe apoyo?

José Alberto Rodríguez Hernández recientemente logró el bicampeonato nacional en lucha olímpica en el selectivo nacional realizado en el Comité Olímpico Mexicano (COM), por lo que ahora tiene derecho a formar parte en la Selección Mexicana de Primera Fuerza que participará en el Campeonato Mundial de su especialidad a desarrollarse en Serbia.

Sin embargo aunque se encuentra feliz por dar ese importante paso en su carrera, está triste y decepcionado debido a la falta de apoyo de las autoridades deportivas para que asista sin problema alguno representado a Veracruz y México.

“Estoy muy feliz por lograr mi calificación, pero a la vez me deja triste y muy decepcionado por la falta de apoyo de autoridades hacia nosotros los deportistas, incluso ni trayendo la medalla de plata del campeonato Panamericano hubo algún acercamiento de parte de ellos”, destacó el atleta para Diario de Xalapa.

El deportista quisiera saber del porque “no hay apoyo para algunos y para otros sí, sabiendo que uno tiene las posibilidades nos desplazan, pese a eso sigo trabajando con la cara en alto, porque tengo compañeritos que vienen para arriba y no quisiera que vivieran lo mismo ellos, por eso pido que autoridades tomen más en cuenta a jóvenes, incluso a mí”, destacó.

En otro orden de ideas dijo que ganar la segunda medalla nacional de oro le da confianza necesaria para asistir al mundial, porque aceptó que dudaba de su preparación por el cansancio que presentaba por las fuertes cargas de trabajo, “pero ahora todo es diferente”, platicó Alberto.

Puntualizó que su triunfo le dio capacidad de reacción al analizar que lo único que necesita para conseguir sus metas es “esforzarme un poco más para tener el nivel correcto”, señaló.

Explicó que su entrenador, Raúl Alexis Pérez Miranda, igualmente está muy contento y animado “porque él me dice que esto apenas va a empezando”.

El deportista inició este martes a trabajar a doble sesión con rutinas más fuertes que combina entre la mañana y tarde algo que le dio frutos en la competencia pasada. Reconoció que su participación le dejó mucha enseñanza, cómo no confiarse pese a ser el favorito.

“Me enseñó qué incluso siendo el favorito, no por serlo debo confiarme y pude ver eso al enfrentar al rival de Nuevo León, que subió de los juveniles. No debo confiarme de nada esto es una nueva enseñanza, debo ganar siendo o no el favorito, porque este deporte da muchas vueltas, en cualquier momento puede llegar un joven con la misma garra que tenía antes y puede sorprenderme y eso ya lo aprendí”.

Ante de finalizar agradeció a su entrenador y compañeros de entrenamiento, “a todos ellos agradezco por ayudarme a conseguir este logro del que todos somos parte, porque no llegué sólo fue con todos ellos”.

“También deseo igualmente dar las gracias a mis patrocinadores, terapeuta, psicólogo, mi familia, amigos y las personas anónimas que están donando para que vaya al mundial”, concluyó.