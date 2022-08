¿Qué hace falta para mejorar el beisbol de Veracruz? Secretario de asociación declara

Rigoberto Roa Romero, secretario de la Asociación Estatal de Beisbol en Veracruz, destacó que este deporte en la entidad se encuentra en gran momento gracias al buen trabajo que realizan las ligas que están agremiadas.

Sin embargo aseguró que podrían estar mejor si las ligas que no están afiliadas a la asociación lo hicieran, porque al dar ese paso habría más niños, jóvenes y adultos que serían tomados en cuenta para conformar selectivos estatales que participen en nacionales.

“Hay muchas ligas que por circunstancias especiales no hacen lo posible por suscribirse a la Femebe y son cosas que estamos batallando día a día”, platicó para Diario de Xalapa.

Además mencionó que deben hacer mucha labor de convencimiento para que se logren incorporar y les de la posibilidad de encontrar nuevos elementos con potencial que puedan representar a Veracruz en varias categorías, “pero lamentablemente al no estar inscritos a la asociación, hace que esos elementos se pierdan”, expresó.

El secretario reconoció que las ligas que no están inscritas cuentan con mucho potencial, pero al no estarlo no pueden participar en eliminatorias, ni ser tomados en cuenta para un selectivo que puede participar en evento de la Femebe.

Ante tal situación invitó cordialmente a las ligas para que se unan y hagan lo posible para inscribirse, “es algo que les dará muchas satisfacciones cuando dentro de sus elementos surja uno que sea firmado por un equipo de Liga Mexicana o Grandes Ligas como ya ha pasado en varias ocasiones”, platicó.

Explicó que la cuota es de 40 pesos por credencial que extiende la Femebe, además recomienda a los Comudes miren a la Asociación y brinden apoyo a las ligas que están conformadas.

“Si desean saber cuales los requisitos, pueden dirigirse con nosotros, directamente con Emilio Morales Gómez, presidente. Él les dará pormenores de lo que tienen que hacer en el registro. En caso de no poder contactarlo, me pueden llamar al 2281600607, con gusto les doy los informes correctos para que sean parte de la asociación”.

¿Cuándo será el Torneo Primera Fuerza para ir al nacional?

El secretario nacido en Tolome, municipio de Paso de Ovejas, relató que trabajan por el bien del beisbol y la muestra es que el 27 del presente mes se realizará el torneo eliminatorio de Primera Fuerza para ir al Nacional.

Dice que la competencia es en el municipio de Tampico Alto, donde saldrá el selectivo de la Primera Fuerza que irá al Nacional. “Ese es el compromiso el más próximo que tenemos”.

Señala que regresaron de un torneo de la Codeme que se realizó en Culiacán donde por primera vez en muchos años Veracruz logra una medalla de tercer lugar “algo que había pasado mucho tiempo que no sucedía, entonces eso hace que los niños vean lo que se hizo en las visorias que se realizaron en las cinco zonas del estado que fueron productivas y dieron buenos resultados”.

Respecto al scauteo que realizó la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol de Xalapa con Roberto “Metralleta” Ramírez, dijo que fue productivo porque es motivante para cada uno de los jóvenes beisbolistas que se dieron cita a la hora que marcó la organización.

“Este evento de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol de Xalapa, es algo maravilloso, porque tener aquí a la estrella del beisbol veracruzano, que jugó en Grandes Ligas y Japón, así como muchos años en la Liga Mexicana, Roberto “Metralleta” Ramírez, es un orgullo para todos los chamacos que están recibiendo la enseñanza en este momento”.

Espera que este tipo de acciones sean copiadas por otras ligas por el bien del desarrollo de este deporte que va creciendo en Veracruz, por lo que desea y pide nuevamente en Xalapa continúen organizándose eventos de esta índole.

Para concluir dijo que el Torneo Metropolitano de Beisbol de Xalapa ayudará a beisbolistas juveniles a seguir creciendo y puedan estar cerca de sus sueños que es estar en el profesional.