¿Conoces los beneficios de practicar yoga? Instructora lo explica

Veracruz, Ver.- Una rutina saludable ante un cuerpo cansado, deprimido y con mucho estrés es el yoga asegura Janet Rivera Hernández instructora de esta disciplina espiritual, física y mental.

En entrevista para Diario de Xalapa explica que el yoga implica aspectos como la respiración y la meditación y es una herramienta en la que cada postura que se practica ayuda a conectar el cuerpo con la mente, sobre todo en periodos.

Indica que a menudo la gente, por el ritmo de trabajo, tiene mucho estrés y presenta dolencias en músculos, espalda y mucha tensión y precisamente con el yoga se puede liberar estos problemas.

Asegura que la práctica relaja el sistema nervioso y esto permite un mejor descanso así como reducir la ansiedad y el estrés.

“Cuando haces una práctica de yoga y terminas, tus sientes como si te quitaras un peso de encima, relajas el cuerpo de tal manera que te ayuda a tener una mejor calidad de vida, vas a descansar mejor, estar más tranquila en tu día a día, no tan acelerado, descansaras de ciertas molestias físicas por ejemplo si tienes tensión en un músculo, cuando haces yoga liberas todo eso”, expresa.

Asegura que la práctica relaja el sistema nervioso | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Considera que las personas no están educadas a tomarse un momento al día para hacer consciencia de cómo están en realidad, de escuchar su cuerpo cuando está cansado y que necesita estar mejor alimentados.

“La única manera de escucharnos y tomar ese momento es ir a una práctica de yoga, pero yoga incluso es algo que debemos practicar todo el día, estar respirando conscientemente, estar pendiente de las necesidades básicas del cuerpo, que a veces olvidamos hasta de nuestra hora de comer por el trabajo, me olvido de ir al baño, de la familia, la intensión del yoga es que te tomes un momento al día a respirar conscientemente aunque sea cinco minutos para no terminar el día colapsados”, externa.

Considera que las personas no están educadas para tomarse un momento al día y escuchar su cuerpo | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Comenta que dentro del yoga se practican algunas posturas de acuerdo a lo que necesitan ya que existen para la espalda, cuerpo, brazos, sistema digestivo.

Señala que después de la pandemia, mucha gente buscó en el yoga la relajación luego del encierro prolongado pues necesitaban liberar ese periodo de estrés y actualmente más que una moda, se ha convertido en el estímulo de mucha gente que busca experimentar sentirse mejor.

Actualmente el público que más se acerca al yoga, son los adultos mayores, sin embargo hay práctica para niños, jóvenes y todas las edades.

Actualmente el público que más se acerca al yoga son los adultos mayores | Foto ilustrativa: Pixabay

“Por lo general son los adultos mayores los que se acercan porque cuando eres joven no hay una conciencia de que necesitas tener una práctica que se cause relajación porque piensas que no lo requieres pero la realidad es que todos los requerimos, en la actualidad estamos viviendo niveles de estrés desde niños, lo ideal es que lo practiquemos desde chicos”, menciona.

En su caso, Janet se inició en el yoga hace 11 años luego de complicaciones físicas, problemas digestivos y malestares como la migraña.

“Desde la primera vez que llegué al yoga sentí la diferencia, como me cambio el sistema digestivo, como descanse esa noche, era muy aprehensiva y no podía relajarme con nada y cuando descubrí el yoga todo cambió, mi manera de ver las cosas, tomo todo con más calma”, afirma.

Actualmente Janet ofrece yoga restaurativa e invita a la gente a tomar una clase muestra para que comprueben los beneficios de esta práctica