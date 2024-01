¿Qué es y cómo ayuda la calistenia a la salud? Entrenador lo aclara

Los límites van mucho más allá del cuerpo, pues cuando dominas la mente puedes llegar hasta donde tú quieras, dijo el entrenador de calistenia Brandon Uziel Alarcón Martínez del gimnasio Bastardogs Bars.

Puntualizó que con esta disciplina se mejora la salud: “las personas son más fuertes, más vivas, con más energía; yo tengo muchos jóvenes que se han sentido mejor anímicamente, sobretodo en la autoestima; ya que con la calistenia las personas mejoran su relación con el cuerpo”.

El también estudiante de Pedagogía explicó que este deporte se basa en el entrenamiento intenso con el propio peso corporal: “El dominio total del cuerpo y el control de este; las rutinas comprenden lagartijas, sentadillas o barras, todo lo que conlleva cargar tu peso, moverlo y transportarte de un lugar a otro”.

Y aunque en la calistenia hay variantes como el streetlifting, explica, donde se levanta peso adicional en los ejercicios básicos, como los fondos o las barras, en su recinto se enfoca en una disciplina de resistencia.

¿Quién puede hacer calistenia?

Brandon Uziel Alarcón de Bastardogs Bars (IG: bastardogsbars) explicó que a cada persona se le da un trato especial, pues se debe observar en qué estado físico llega y qué capacidades o limitaciones tiene de forma física.

“Lo primero es que el estudiante aguante su cuerpo en estado de plancha, que pueda sostenerse cargando o colgándose de la barra; checar sus actitudes, cuántas lagartijas puede hacer o si no puede; si puede conseguir sentadillas; todo es para hacer un escaneo de cómo es que vamos a trabajar con él o ella para hacer algo adecuado”, señaló el especialista.

Asimismo expresó que la calistenia la pueden hacer adultos mayores y jóvenes de todas las edades; “estos ejercicios se pueden dar de acuerdo a tus necesidades y capacidades”.

Para ejemplificar, recordó que a su gimnasio llegó un alumno joven que no podía hacer ni 10 lagartijas o sostenerse bien sobre su peso, “ahora hace más de 40 lagartijas seguidas sin problemas en 5 meses”.

Brandon Uziel Alarcón Martínez del gimnasio Bastardogs Bars | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Calistenia en Xalapa

Brandon Uziel, conocido entre sus amigos como “Random”, explicó que siempre ha estado cerca del deporte y cuando era más joven entrenaba muay thai, “pero tuve un problema en los ojos y dejé de pelear, no obstante me gusta la competencia y busqué algo que se adaptara, así que empecé a practicar calistenia, a entrenar, a estudiar pero en Xalapa no había sitio”.

Recordó que comenzó con sus amigos e incluso compañeros de trabajo, pero como no contaba con un recinto especializado se dirigió a los parques públicos donde empezó a hacer grupos gratuitos.

“Yo antes estaba en el Tecajetes con clases gratuitas; poníamos una alcancía y solo pedíamos cooperación voluntaria. Luego comenzaron a llegar más y más alumnos, pues se corrió la voz”, explicó.

Luego conoció al deportista y peleador de muay thai “Mikro” Rodríguez, con quien se asoció para tener un espacio: “Juntos hacemos que el deporte crezca; traje a mis alumnos, y ellos van a jalar hasta donde sea y gracias a Dios aquí estamos”.

Señala que cuando dominas la mente puedes llegar hasta donde tú quieras | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Competencias de calistenia

Expresó que en las competencias los participantes deben hacer determinado número de repeticiones o ejercicios en cierto tiempo, entonces las personas más rápidas y con una mejor técnica van pasando y avanzando con rutinas más difíciles.

“Random” dijo que ya hay una Federación Mexicana de Calistenia y se realizan eventos internacionales; “se hacen panamericanos, estatales, nacionales, ya está regulada la disciplina como un deporte; se habla de que podría ser deporte olímpico por la cercanía con la gimnasia, pues es un poco de gimnasia callejera”, concluyó.