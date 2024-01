¡Primera jueza veracruzana! Fany representó al estado en unos Juegos Centroamericanos

Veracruz, Ver.- Después de varios años como jugadora de bádminton, Fany del Carmen Rojas Velasco llegó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 como la primera jueza veracruzana.

¿Cómo fueron los inicios de Fany del Carmen Rojas en el bádminton?

En entrevista para Diario de Xalapa relata que se inició como jugadora a los 11 años participando en distintas competencias locales, regionales, estatales, nacionales e incluso internacionales pero que se celebraron en México.

Cuando cumplió los 18 años dejó de competir dentro de Conade por la edad y prefirió especializarse como jueza sin imaginar que tres años después estaría representando a Veracruz y al país en un evento de talla internacional.

“Me tocaron los inicios del bádminton en Veracruz y no me veía con mucho futuro dentro de este deporte, cuando cumplí 18 años dejé de jugar y tenía dos opciones, ser entrenadora o jueza y me decidí por ser jueza pero nunca me imaginé vivir la experiencia de ir a unos centroamericanos como tal”, expresa.

Reconoce que trató de ser coach, sin embargo, no se le dio y como jueza su primera competencia se presentó en unas competencias prenacionales que se celebraron en Nuevo León.

“Tenía que estar viendo una línea todo el tiempo, estar sentada viendo líneas con gallitos que van rapidísimo, tienes que estar atenta porque en cualquier minuto que te distraes, cayó el punto, al principio pensé que tampoco se me daría pero poco a poco lo fui disfrutando”, señala.

Su experiencia la fue desarrollando a través de cursos y competencias donde son calificados por expertos de esta disciplina y de la Federación de Bádminton.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

“En el estado de Veracruz te puedo decir que somos como cinco jueces, hasta hace poco yo era la única mujer pero ya entró otra compañera, en los Centroamericanos si fue la única mujer, hay más jueces en el país pero la realidad es que este deporte se practica en algunos estados”, externa.

En el 2023, la Federación la propuso para ser juez en los Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en El Salvador, siendo la única mujer veracruzana con esta representación, pues aunque hubo selección de esta categoría no hubo ningún veracruzano dentro del equipo.

Reconoce que cuando recibió la noticia de que sería jueza, ni siquiera tenía pasaporte y en cuestión de días pudo juntar toda la documentación necesaria para presentarse en ese evento.

“2023 fue un gran año para mí, tuve mucho trabajo, tenía proyectos y me llegó esta noticia, sentí una gran responsabilidad pero sabía que tenía que ir, que no podía dejar pasar esta gran oportunidad”, abunda.

Afirma que después de esa participación se siente más segura para otros eventos de talla internacional como un panamericano o incluso el mundial.

“Fue un centroamericanos lleno de aprendizaje pero voy por más, llegar a un panamericano, mundiales, olímpicos, el bádminton ya es un deporte olímpico”, asegura.

Actualmente, Fany estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana y es jugadora de bádminton dentro de las universiadas, donde puede competir hasta los 26 años.

Agrega que la UV es la única universidad que tiene ese deporte en todo el estado, incluso en toda la entidad hay pocos espacios para la práctica de este deporte y algunos se encuentran en Xalapa, Acayucan, Playa Vicente, Córdoba y Soledad de Doblado. “En Veracruz no hay instalaciones para practicar, antes estábamos en el Centro de Raqueta pero cuando fue hospital Covid nos movieron ese espacio”, dice.