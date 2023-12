Futuros campeones deportivos se forman en el Velódromo de Xalapa: la historia

Deportes como el patinaje de velocidad, boxeo, halterofilia, muay thai, lucha olímpica, voleibol, entre otras disciplinas, se practican en el Velódromo Internacional de la ciudad de Xalapa, por lo que diariamente en ese gran escenario se forman futuros competidores nacionales, pues es uno de los objetivos es que participen en los Juegos Nacionales de Conade.

Nancy García Alvarado, encargada de la administración del Velódromo, estructura hecha para darle espacio al ciclismo de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, platicó para Diario de Xalapa los objetivos de este magnífico plan que ahora es mencionado como un Polideportivo.

Deportes

“El plan de trabajo de este año, principalmente fue hacer el desarrollo para darle la estructura de un Polideportivo, esa fue la propuesta de inicio y hemos trabajado en ello y creo se ha ido logrando el objetivo, debido que actualmente ya contamos con ocho disciplinas que se entrenan formalmente dentro de los espacios acondicionados precisamente para la práctica de diferentes disciplinas”, dijo.

Así mismo, explicó que las disciplinas que actualmente se desarrollan es el ciclismo, “que es el principal y por lo que está hecha esta magnífica estructura”, luego voleibol, patinaje de velocidad y pronto llegará patinaje artístico, además boxeo, esgrima, lucha, muay thai y halterofilia; pronto se unirán tiro con arco y break dance.

Destacó que actualmente cuentan con una población aproximada de entre 160 y 180 personas que practican diariamente alguno de los deportes mencionados.

El plan de trabajo de este año, principalmente fue hacer el desarrollo para darle la estructura de un Polideportivo | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Un punto importante que destacó es que cada disciplina contempla la fase de iniciación, por lo que pueden ingresar desde los 4 años de edad, además tiene fase intermedia y de competencia. “Entonces nosotros iniciamos desde los 4 años dependiendo de la disciplina y de ahí hasta jóvenes de 20 años o adultos, inclusive hay disciplinas que se atienden a lo que es la población adulta”, dijo.

Detalló que la carga de trabajo son por las tardes con inicio de 16 horas, hasta las 20 horas, incluso 22 horas.

Destacó que cuentan con entrenadores reconocidos medallistas de Juegos Nacionales de Conade, “como el maestro de esgrima, además el maestro de voleibol, igualmente los de halterofilia, las demás disciplinas están apenas en el avance de la preparación, precisamente para llegar a esos podiums”.

El Velódromo Internacional de Xalapa fue construido para albergar las competencias de la edición 22 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe| Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Agregó que en la disciplina de voleibol está el maestro de la selección nacional Sub 17, actual campeón con México, quien además irá al mundial el próximo año. “Es un entrenador activo en el Velódromo, el mismo caso con el maestro de esgrima que también es entrenador medallista en Juegos Nacionales Conade, quien busca las participaciones internacionales también”.

Mientras tanto, el resto de entrenadores, dijo están ya embalados, “y viendo que están haciendo ellos, pues estamos encausados al mismo fin para que todos sean netamente reconocidos y de nivel”, comentó García Alvardo.





AMOR AL DEPORTE, OTRO OBJETIVO

Otro de los objetivos que tienen va a través de dos vertientes: “la primera es que el deportista le tome amor al deporte y que se discipline, porque es la parte más difícil y conforme van avanzando, la finalidad que yo tengo como entrenador es que siempre estén participando en los Juegos Nacionales Conade".

"Digamos que es el plus que se busca de estar activos, de estar en competencia y de alguna forma, eso motiva, entonces es lo que se busca que cada disciplina, que esté en competencia nacional”, explicó.

Destacan que cuentan con entrenadores reconocidos medallistas de Juegos Nacionales de Conade | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

¿CÓMO SURGE LA IDEA?

La administradora comentó que la idea surge en conjunto con José Alberto Nava, director del IVD, luego de que fue entregado el Velódromo por el SESVER por tema del Covid, y fue que iniciaron con lo que ahora es una positiva realidad.

Otro dato que reveló que el próximo año tratarán de superar los eventos que se desarrollaron en Xalapa como el nacional de taekwondo, el nacional de ciclismo, el nacional de robótica, “e irnos basando en lo que ya se tuvo y superar el próximo año esos eventos”, dijo.

La idea surge con José Alberto Nava luego de que fue entregado el Velódromo por SESVER por el tema del Covid | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

¿COBRAN POR ENTRENAR?

Nancy García explicó que si hay un costo por entrenamiento que es utilizado para pago del entrenador y una parte para mantenimiento de las instalaciones. En ese sentido, aclaró que el monto de recuperación varía ya que cada entrenador establece su propia tarifa.

“El cobrar es también es como ponerle sabor y más corazón y coraje a la práctica, porqué desgraciadamente si se les da todo gratis, llegan a no apreciar el trabajo, además aquí el costo que se hace, el cobro parte de él es el sueldo del maestro y también se queda una parte para ir haciendo cierto mantenimiento a la instalación, porque no estamos exentos, porque hay que ir haciéndolos”.

Dicen que el cobrar es también es como ponerle sabor y más corazón y coraje a la práctica | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Por último, invitó a las personas a practicar deporte: “Les hacemos la invitación a las personas que quieran hacer una actividad deportiva, que nos visiten que vean las diferentes disciplinas que se entrenan aquí, hay un espacio para todos, tanto pequeños como adultos y pues el deporte al final es salud más que nada, yo los invito a eso para que practiquemos un deporte”, concluyó.

LA HISTORIA DEL VELÓDROMO

Inaugurado el 13 de noviembre del 2014, el Velódromo Internacional de Xalapa fue construido para albergar las competencias de la edición 22 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de la cual Veracruz fue sede. De manera oficial, el recinto deportivo tuvo un costo superior a los 430 millones de pesos.

Cabe destacar que en medio de la pandemia de Covid-19, el Velódromo de Xalapa fue convertido en un Centro de Atención Médica Expandida (CAME) para pacientes de Covid-19 no graves. Aunque la pista de este espacio no fue usada; si se habilitaron espacios en las oficinas para la recepción de pacientes.

Además, este sitio ha sido utilizado para conciertos y eventos masivos, culturales y concentraciones políticas.

Cuenta con un aforo de 3 mil 200 personas y un área de palcos VIP. Ambas áreas cuentan con baños así como espacio para espectadores con discapacidad.