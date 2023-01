Su pasión es el basquetbol; la historia de María del Carmen

Orizaba, Ver. - Su mamá y su hermana fueron una motivación para incursionar en el baloncesto, y hoy es parte de los "Patos Salvajes", un equipo semiprofesional de Basquetbol de Coatzacoalcos. Es la historia de María del Carmen Guevara Franco, basquetbolista de 20 años de edad, quien este deporte la llevó a ser parte de la Selección Femenil del estado de Veracruz.

Recuerda que a los cinco años acudía a los entrenamientos de su hermana María Paulina, "yo agarraba el balón, no entrenaba hasta que al entrenador se le ocurrió hacer un pequeño equipo donde íbamos niños de 5 a 6 años, yo me ponía mi short y entrenaba con ellos".

Te puede interesar: José Luis Izquierdo, institución del futbol americano en Xalapa

Desde niña participó en ligas infantiles, ahí tuvo la oportunidad de estar en un equipo mixto, pero con el paso de los meses fue vista por otro entrenador quien la invitó a formar parte del equipo femenil "Stars", donde permaneció hasta los su adolescencia.

Deportes Gimnasia como detonante de disciplina y éxito; la historia de Claudia

"He ido a representar a México y haber estado en todos estos equipos y las selecciones fue un bonito logro, pues yo quería enfocarme en otro deporte, pero el basquet me fue gustando, pues a mí me decían que mi mamá jugó bien y yo quería hacer un poco más".

Las oportunidades se dieron y pudo estar en la Selección de Orizaba, luego de acudir a la convocatoria y realizar las pruebas.

De igual forma María del Carmen tuvo la oportunidad de formar parte de la selección estatal a los 12 años, luego de que la vieran participar en un evento deportivo, donde su desempeño la llevó a formar parte del equipo.

Aunque ya no forma parte de dicha selección -por temas de la edad- no ha dejado de jugar y es miembro importante de las ligas locales jugando con el equipo "Amigas" y otras ligas de la región que son de Zongolica y Coscomatepec.

María del Carmen Guevara exhorta a las jóvenes que buscan incursionar en el deporte a que sigan sus sueños / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

"Dejar la selección del estado fue algo feo, porque no quería crecer, pero es bonito porque dejaste algo, porque me recuerdan por jugar bien e incluso me buscan para que las entrene, todo es un proceso y vendrán niñas que lo hagan mejor que yo", dijo.

¿Cómo ha sido jugar para los Patos Salvajes?

María del Carmen forma parte del equipo semi profesional "Patos Salvajes" de Coatzacoalcos, platica que ser convocada le representó un gran avance y aunque la atacaron los nervios, sabía que tenía que demostrar lo que ella es, en lo que batalló y entrenó desde los cinco años.

Desde hace 10 meses su rol de juego cambió, pues a su vida llegó un pequeño ser que ahora depende de ella, pues se convirtió en madre y aunque mezcla sus estudios con el trabajo y la selección de su universidad, su tiempo se divide sin descuidar ninguna actividad.

"Me apoya mi familia, recuerdo que nació mi hijo y 36 días después jugué una final en las canchas de la Biblioteca de Orizaba, luego me fui a un pre nacional para la escuela donde estudió que es Tecnológico de Orizaba, fui a un viaje con los Patos Salvajes y las ligas de acá de la ciudad y región".

Mientras ella estudia y entrena, su familia cuida a su niño, ya que si va bien en la escuela puede acudir a entrenamientos que son de dos horas y luego acudir a su trabajo por la tarde y regresar a casa con su hijo.

María del Carmen platica que 36 días después de nacer su hijo, ya estaba jugando una final / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

Para el 2023 viene el pre nacional de la escuela donde estudia, los juegos de Antorcha, Juegos Indígenas y otros juegos que no están confirmados, pero cuenta con la edad para participar.

Lee más: Menores de Las Choapas requieren apoyo para ir a torneo de voleibol

Finalmente, exhorta a las jóvenes que buscan incursionar en el deporte a que sigan sus sueños, pues quizá los deportes sean puestas laborales o escolares, que los tabúes no las cierren a poder tener oportunidades mejores.