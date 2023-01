Gimnasia como detonante de disciplina y éxito; la historia de Claudia

El Club de Oro del puerto de Veracruz cuenta con 22 años de vida y en ese largo episodio existen numerosas historias de éxitos con pequeñas niñas y adolescentes que ahora son destacadas a nivel nacional e internacional, incluso como entrenadoras.

La gran trayectoria de esta prestigiosa institución, que está colmada de medallas doradas, tiene una fórmula para conseguir lo antes mencionado: trabajo y más trabajo. Claudia Torres Cruz, directora general del Club de Oro en entrevista exclusiva para Diario de Xalapa, cuenta que es originaria de la Paz, Baja California, sin embargo su corazón, incluso acento, es 100% veracruzano, pues en esta parte del territorio nacional tiene prácticamente viviendo toda su vida.

Te puede interesar: Menores de Las Choapas requieren apoyo para ir a torneo de voleibol

En amena charla, Torres Cruz, quien es Técnica Estatal de la Gimnasia Rítmica de Veracruz, explicó el éxito que tiene el Club de Oro y lo simplificó en breves palabras: “Esto no es suerte, esto es trabajo y más trabajo”.

¿Cómo llegar al éxito en la gimnasia?

Y explicó: “No hay ningún secreto para conseguir esto, sólo es trabajar mucho. En mi caso no he parado. Prácticamente bajé del avión de un evento en el que estuvimos y me vine a Xalapa para anunciar la nueva escuela que tendrá la capital del Estado”.

Deportes ¿Sabías que Pelé jugó contra los Petroleros de Poza Rica? La historia completa

“Como dije, esto no es suerte, esto es trabajo. Estamos constantemente moviendo a las niñas en actividades, en competencias, presentaciones, galas y exhibiciones, eso es lo que hace crecer a la gimnasia. Estar encerrado en el club e ir a dos o tres competencias, no es lo mismo, por eso tenemos muchas actividades durante el año”, explicó.

Del plan de trabajo que hacen al año dice que ella misma lo crea, armando el calendario anual que es enviado a cada Club de Oro en donde los encargados deberán cumplir al pie de la letra, que son los que están en Las Brisas, Costa Verde, Plaza Mocambo, Ángel R. Cabada, San Andrés y próximamente en Xalapa.

Del tiempo que tiene como club dijo que son 22 años ininterrumpidos y que ella fue la creadora. “Tenemos 22 años. Yo lo inicié, lo llevé a Veracruz, porque ahí no había; era estudiante de la carrera de Educación Física, en quinto semestre me invitaron a conocer este deporte y vino una entrenadora cubana, ella fue mi maestra, me enseñó este deporte, que al irse ellos, yo tome esto y continué. Iniciamos en el 2000, ella me preparó en el 99, y en el 2000 abrí el primer club con el apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), y de ahí hasta el día de hoy”, relató la entrenadora.

En cada uno hay la cantidad de entre 80 y 150 niñas y varía, porque algunas deciden salir para realizar alguna otra actividad y suele pasar esto al darse cuenta de la exigencia que existe en la práctica de la gimnasia rítmica, explica Claudia Torres.

Vuelve a leer: 50 años de enseñar Karate Do en Xalapa; Alberto Ramírez cuenta su vida

“Es un deporte que mucha gente no lo conoce, cuando las niñas ven que es exigente y de disciplina, se salen. Hay papás que las dejan, porque desean que ellas sean disciplinadas y responsables y este deporte les ayuda mucho en eso”, dice.

Relato que hay padres que reconocen que sus hijas han cambiado y que ahora son responsables y siempre están al tanto de sus propias cosas, “algo que enseña el deporte, en este caso nosotros siempre enseñamos que sus cosas es su responsabilidad. Cuando la niña nos dice que su mamá no lavó el uniforme, nosotros le indicamos que es responsabilidad de ellas mismas”.

Y agrega: “Igualmente les mostramos a trabajar en conjunto, hay que enseñarle a las niñas que es su responsabilidad, aunque digan que están pequeñas, no pasa nada, eso no les causará algún trauma psicológico, al contrario, les vamos enseñar que ellas vayan poco a poco cuidando sus cosas y siendo responsables, algo que ha funcionado demasiado”.

Deportes Susana: nadadora de Veracruz triunfó en campeonato nacional

La directora puntualizó que cualquier deporte crea la disciplina y responsabilidad, pero la gimnasia hace que el practicante en Club de Oro sea independiente para que aprendan a realizar por ellas mismas sus actividades personales, como peinarse y maquillarse para competir, “porque siento que cuando son independientes dan un mejor resultado en cada competencia”, indicó.

Cada logro conseguido por sus alumnas la llena de orgullo, porque son los resultados del trabajo que han hecho por más de dos décadas, además porque ella sabe que la gimnasia en Veracruz está fuerte a nivel nacional.

¿Qué influencia ha dejado la escuela Club de Oro?

“En Veracruz hay muchas escuelas que salieron de mi club, porque las entrenadoras fueron mis alumnas, en Xalapa también hay varias. En Veracruz, el 99% también fueron mis alumnas, trabajaron conmigo. Realmente a mí me llena de mucho orgullo, porque yo sé que lo que hay en Veracruz de gimnasia rítmica o ha salido o formado en nuestro club”, remarcó.

Dice que a nivel nacional Veracruz podría ser el que más población de gimnasia rítmica tiene, además porque se ha dado cuenta que este deporte ha crecido, sin embargo reconoce que no todo ha sido fácil, pero gracias al trabajo hecho siguen en ascenso.

Claudia Torres Cruz constantemente está en actualización y estudiando, además es la única entrenadora que ha asistido a la Academia Fit, lo máximo en preparación de gimnasia, por lo tanto debe estar periódicamente dando resultados e información.

“Por ejemplo, el código cambia cada tres meses, entonces hay que estarlo leyendo. Yo soy licenciada en Educación Física, y estoy especializada en La Habana, Cuba en Gimnasia Rítmica y hasta el día de hoy seguimos, cualquier curso o capacitación que nos den son bien recibidos”, concluyó.