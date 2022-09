Gracias al frisbee, Martha Lagunes logró cumplir un sueño mundialista; su historia

Xalapa, Ver.- La jugadora de frisbee Martha Grecia Lagunes Valdéz, cumplió este año uno de sus sueños luego de unirse a la disciplina del disco volador, participó en el Mundial de Clubes 2022 que se realizó en Cincinatti, Ohio, Estados Unidos; oportunidad que salió gracias a mostrar su talento junto a su equipo en Xalapa Infinity Ultimate Frisbee.

Durante la charla que tuvimos con la jugadora que actualmente vive en Xalapa, se tocaron temas como el momento que vive el frisbee en México, la importancia y apoyo que puede llegar a tener al ser seleccionado como deporte olímpico, el apoyo de sus padres y ¿por qué practicar este deporte? Este fue su respuesta:

“Porque es un deporte que genera un ambiente muy amigable; al mismo tiempo es sumamente exigente en lo físico y mental, además de fomentar mucho los valores” palabras de la jugadora, que cabe señalar, nación en el municipio de Coscomatepec, Veracruz.

¿Cuánto tiempo tiene compitiendo?

Fue hace ocho años (2014) que Lagunes Valdez piso una cancha donde se entrena frisbee y desde ese momento no pudo dejarlo, se convirtió en parte de su vida, al grado de ya contar con una experiencia mundialista en el equipo de Mala Fama, conjunto que entrena en la Ciudad de México.

“Una de las principales características de este deporte es el espíritu de juego, filosofía que engloba diferentes aspectos, como el uso de la comunicación como herramienta para la resolución de problemas; al ser un deporte auto regulado nos vuelve más responsables de conocer las reglas y hacerlas valer. Además, es un deporte de no contacto, lo cual permite que hombres y mujeres podamos jugar juntos” platicó.

Su familia y el mundial

Su posición en el campo es de movedora (handler) espacio que le ayudó a desarrollar mejor sus cualidades físicas en los partidos; lo que no pudo dejar pasar fue el agradecimiento a su familia porque desde que tomó la decisión de jugar frisbee siempre ha tenido el apoyo de sus padres René Lagunes Márquez, su mamá, Martha Valdez Quintanilla, sus hermanos René Lagunes Márquez y Brianda Lagunes Valdez.

“Me han apoyado y alentado en cada competencia que hay en puerta. Creo que disfrutan mucho del deporte ya que mi papá y mi hermano han jugado fútbol toda su vida, mi papá un tiempo profesionalmente; una gran motivación para mi proceso al mundial fue mi mamá, que siempre me apoyó para que no me quedara con ganas de nada” destacó la integrante de Infinity.

Juegos Olímpicos

Un año después de que iniciara su participación en el frisbee, el Comité Olímpico Internacional confirmaba que el frisbee o disco volador, entraba a la lista de deportes olímpicos, con esa información los integrantes de la Federación Mundial de Disco Volador ya podrían comenzar los procesos necesarios para armar sus equipos.

Esta noticia le caía muy bien a los deportistas de Xalapa que ahora, además de practicarlo por diversión, ya podrían tener la oportunidad de vestir los colores de México “será una gran plataforma para dar a conocer este deporte y su dinámica; creo que falta más difusión y apoyo para espacios donde se pueda practicar” comentó la jugadora.

Lamentablemente, el disco volador no será un deporte incluido en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero todos los que practican esta disciplina creen que Los Ángeles 2028, será el debut del frisbee.

Invitación a Infinity

Actualmente Martha Lagunes continúa entrenando con el equipo Infinity Ultimate Frisbee los martes y jueves en la cancha de Fut-7 de Coapexpan, la cita es de las 18:00 a las 20:00; el último torneo donde se reunieron a jugar fue el que organizaron los integrantes de Krakens Ultimate, el llamado “Disco Cinco”, en el cual también jugó otro equipo veracruzano Unders Ultimate Frisbee Perote.

Actualmente Martha Lagunes continúa entrenando con el equipo Infinity Ultimate Frisbee | Foto: Facebook | Infiniy Ultimate Frisbee

El equipo

Martha Lagunes, Andrea Rocha, Pablo Álvarez, Rubén Alvarado, Ulises Martínez, Adriana Grajales, Fernando Pérez, Carlos Gutiérrez, César Cabrera, Nuri Álvarez, Erick Flores, Paola García, Alejandra Hernández, Juan Roque, Indra Flores, Bogar Romero, Miroslava Meneses, Félix Alanís, Samuel Novais e Ireli Roque.