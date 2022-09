¡De Tlalixcoyan para el mundo! Ella busca participar en los Juegos Olímpicos

Veracruz, Ver.- Con la aspiración de participar en los Juegos Olímpicos representando a su natal Tlalixcoyan, Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández es la joven pesista que se colocó como la campeona de los Nacionales en la sub23 realizados en Sonora.

En entrevista para Diario de Xalapa relata que aunque no ha sido fácil mantenerse dentro del deporte debido al escaso apoyo, continúa firme en sus sueños de ser una pesista reconocida a nivel internacional.

Leer más: Xalapa se llenará de colores durante la Tourism Color Run 2022

Recuerda que su primera experiencia se dio a los 10 años, cuando apenas era una niña entrenando con un palito de escoba.

Deportes Leones ganan ante Águilas de Upaep

“En el 2009 llegó un entrenador a Tlalixcoyan, un día pase por una primaria y el entrenador estaba haciendo pruebas con algunos niños, me llamó mucho la atención, yo iba con mi hermano y algunos amigos a jugar fútbol y él entrenador nos invitó a pasar para también hacer la prueba, aunque teníamos desconfianza porque no lo conocíamos decidimos hacer las pruebas y él me dijo que tenía características para el deporte, me invitó a seguir yendo para conocer el deporte. Empecé a ir acompañada de mi mamá y al final aquí me quedé, primero empecé con un palito de escoba hasta que fui aprendiendo la técnica”, expresa con mucho entusiasmo.

¿Cuándo fue su primera participación?

Su primera participación se dio meses después en un encuentro estatal realizado en el municipio de Naolinco donde obtuvo el primer lugar.

Esa posición la impulsó a continuar entrenando muy fuerte por lo que tres años después en el 2012 debutó en la Olimpiada Nacional que se llevó a cabo en Irapuato obteniendo tres bronces, en el 2013 se llevó la medalla de oro y plata.

En el año 2014 obtuvo tres medallas de oro en el nacional de Jalisco, destacando a nivel nacional y continuando con el entrenamiento y la disciplina.

Su carrera dentro de la sub 23 la cerró este año durante su participación en los juegos CONADE celebrados en Sonora donde se colocó como campeona.

“Este año terminé mi última competencia nacional quedando campeona, desde el 2012 he sido medallista hasta este año pero ya tengo el límite de edad para la sub23, ahora vienen las competencias de la primera fuerza”, indica.

Ahora con 23 años Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández dará fuerza a su preparación para clasificar para un mundial

“La aspiración de todo atleta ir a juegos olímpicos, conseguir una presea me impulsa y me hace trabajar muy fuerte día a da con el apoyo de mi familia, de mi novio que han estado ahí en todo momento en cualquier lesión”, afirma.

Leer más: Atleta destacado: Manuel Cortina, una historia de éxito en el canotaje

Aunque se ha esforzado mucho por destacar dentro del ámbito deportivo, también se ha encontrado con algunas adversidades; por ejemplo, su beca deportiva no cubre con todos los gastos por lo que ha tenido que salir a botear y pedir apoyo de la población.

¿Cómo apoya en casa?

También ha trabajado en lo que puede para obtener ingresos extras, desde limpiar casas, cocinar hasta incorporarse en las oficinas de comunicación social del ayuntamiento de Tlalixcoyan.

“He trabajado mucho para poder costear los gastos, en una ocasión el instituto quedo de apoyarme para asistir a una competencia y a la mera hora me dijeron que no, tuve que buscar apoyo por otra parte, he trabajado en distintas cosas, de mesera, entré a trabajar a una casa a hacer limpieza y cocinar, he hecho de todo pero ya termine mis estudios y me incorporé al departamento de Comunicación Social de Tlalixcoyan, aquí la alcaldesa me ha apoyado”, señala.

La también egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación recuerda que en sus inicios dentro del deporte tuvo que enfrentar con ciertas críticas de los amigos cercanos quienes le decían que dejara ese deporte porque era para hombres y su cuerpo se iba a deformar.

“Me decían que no iba a crecer, que el cuerpo se me iba a poner el cuerpo ancho como hombre y un montón de cosas, la gente tiene esa idea, pero nada que ver, solo es idea de la gente”, comenta entre risas.

Sin embargo destaca que cada vez hay más mujeres participando en esta rama demostrando que también pueden ser campeonas en la rama.