Problema de salud lo llevó a la natación… ahora es un campeón en el agua

Córdoba, Ver.- Lo que inició como una actividad para procurar su salud, hace seis años, se ha convertido en una de las grandes pasiones para Kenai García Altamirano: la natación.



Y es que a través de esta disciplina ha logrado participar en diversas competencias regionales, estatales y nacionales, poniendo en alto el nombre de Córdoba.

“Llevo seis años practicando la natación, la empecé a los nueve años por un problema de sobrepeso y desde entonces me llamó la atención y ahora es una de mis grandes pasiones”, comenta el joven de 15 años de edad.

Cuenta que al principio fue complicado adaptarse a la natación, pero poco a poco se fue adaptando y agarrándole el gusto y desde entonces no ha parado, por lo que logró llegar a los Juegos Conade en Baja California Sur, donde obtuvo un octavo lugar, así como en otras competencias.

Un problema de salud Kenai lo convirtió en una lucha de esperanza

Y afirma que la natación le cambió la vida, incluso dice que no sabría decir dónde estaría ahorita si no hubiera incursionado en la natación “me ha llevado a muchas competencias, muchos lugares, he podido salir del estado y quiero representar a México".

Enfatiza que no se acuerda en cuantas competencias ha participado, lo que sí es que son más de 30 competencias, todas con retos particulares que ha ido superando conforme los va enfrentando, mejorando sus tiempos y técnicas a fin de ser cada vez un nadador más completo.

Actualmente, Kenai se encuentra entrenado para buscar su clasificación a los panamericanos de Chile y las olimpiadas del 2024, para ello entrena todos los días durante más de dos horas o incluso hasta que se cansa.

Para él, el agua es su segundo elemento, donde encuentra esa tranquilidad que obtiene cuando entra el agua y empieza a nadar, en el agua despierta y “es una sensación liberadora”.

