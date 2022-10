Nutrióloga xalapeña compite en mundial de lucha; la historia de Karen

Los pasos que sigue dando la xalapeña Karen Amaya Sánchez en la lucha son destacados y de llamar la atención, porque lo ha hecho con resultados importantes que la van consolidando como una de las mejores del estado de Veracruz y del propio país.

Recientemente la estudiante del sexto semestre de Nutrición, carrera que cursa orgullosamente en la Universidad Veracruzana, participó en el Campeonato Mundial Universitario de Luchas, que tuvo como sede Samsun, Turquía.

Con esta asistencia, la alumna del entrenador cubano, Raúl Alexis Pérez Miranda se convirtió en la primera veracruzana en participar en una competencia de esta naturaleza, momento que la deportista la pone muy feliz, porque esto es fruto de cada entrenamiento realizado desde que tenía 8 años de edad.

“Haciendo investigación y con lo que me dijeron de ser la primera mujer veracruzana en ir a un mundial de lucha, me pone muy orgullosa, porque te das cuenta que todo esfuerzo y trabajo duro, con apoyo de mi familia y entrenador, todo vale la pena”, expresó en entrevista para Diario de Xalapa.

Además destacó que desde pequeña se dio cuenta que todo vale la pena y aunque tiene sentimientos encontrados, por el esfuerzo, sacrificios, entrenamientos, dietas, “y sudar la gota gorda que se deja para mejorar, vale la pena, porque sólo así superas los límites que uno tiene. Hay veces que uno piensa que ya es el límite, pero te das cuenta que todavía puedes más y es lo mejor”, expresó con seguridad.

¿Cuál fue la experiencia de participar en un mundial?

Tomar parte del mundial a Karen le sirvió mucho, porque maduró en muchos aspectos y además se fortaleció mentalmente al enfrentar a competidoras fuertes de otras partes del mundo.

“Me fue muy bien en el mundial gracias a Dios obtuve un sexto lugar y la verdad fue una experiencia inolvidable, fue maravilloso poder participar y sobre todo conocer otro país, pero más que nada en la experiencia en el deporte, ver llaves, nuevas técnicas y es maravilloso poder compartir el mismo ideal, sobre el mismo sueño con tantos países”, platicó.

La atleta al llegar a México cambió el chip e inmediatamente regresó a los entrenamientos en lona y ejercicios de gimnasio, porque deberá mantener su alto nivel ya que en noviembre asistirá al “Grand Prix Todos Estrellas”, en donde buscará un lugar en la Selección Nacional Mexicana de Lucha que participará en el Centroamericano y Panamericano del 2023.

“Lo que sigue es una competencia con mis compañeros, que será en noviembre, que es el “Gran Prix Todos Estrellas” que será del 11 al 13 de noviembre, en donde buscaremos un lugar para representar a México, entonces buscamos un lugar y sobre todo mejorar”.

Además en su mente ya vuela a la futura Universiada Nacional, en donde igualmente la xalapeña quiere estar y ganar el oro, porque en la última versión logró la argenta, por lo tanto ya se mentaliza en ese plan.

En cuanto al selectivo que será en noviembre dice que es una competencia para ella como una guerra “porque irán en busca del oro y su calificación a los competencias internacionales”, destacó.

La gladiadora no sólo entrena sobre el colchón, también se da tiempo para estudiar a las posibles rivales del selectivo.

“La rival más fuerte es Alejandra Bonilla del estado de Hidalgo y Alejandra Rivera de Querétaro. Ellas son contrincantes muy fuertes, con gran trayectoria, pero nada es imposible. En esto no hay rivales pequeños, eso me queda más que claro, nunca hay que confiarse, porque me ha quedado más que claro que donde uno menos piensa va a brincar la liebre, entonces hay posibilidades, nadie es más grande que nadie, todos tenemos lo mismo, entonces todo se puede”, puntualizó.

El entrenamiento de Karen es de lunes, miércoles y viernes, por las tardes, mientras que en las mañanas asiste al gimnasio a fortalecer músculos y de lunes a domingo trabaja técnica con su entrenador. Los martes y jueves entrena a las 6:30 de la mañana y por la tarde va al gym.

Aunque su agenda está llena entre escuela, entrenamiento y tareas escolares, jamás deja de lado los quehaceres del hogar, requisito que debe cumplir para continuar con sus planes en el deporte.

En cuanto a la forma de trabajar de su entrenador acepta que les está dando un trabajo muy pesado, “porque buscamos resultados de todo el equipo, porque tenemos posibilidades, tenemos un buen equipo, muy buenos compañeros que entrenan con el corazón. Son unos guerreros, me queda más claro. El profesor nos ha estado apretando para aprender mejor y si queremos resultados hay que trabajar así”.

La atleta sabe que su logros son por apoyos, por eso agradece a los que han aportado en ella para lograr sus planes.

“Gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mi familia y ahorita están muy orgullosos, ellos definitivamente me apoyan en todo, siempre me alientan a que continúe con mis sueños a que siga adelante para que siga luchando. Están muy orgullosos, es una felicidad compartida, porque es un trabajo en equipo, por eso les agradezco”.

Al concluir Amaya Sánchez envió un mensaje a su equipo. “Estoy orgullosa de mi equipo, porque veo mucho potencial y muchas cosas buenas. Estoy orgullosa de lo que han hecho y sé que pueden lograr mucho más y por eso le digo que aquí voy a estar para apoyarlos”.

¿Qué mensaje da para las nuevas generaciones?

“A las nuevas generaciones que se quieran unir, las puertas están abiertas, ojalá prueben este deporte tan maravilloso que les va abrir una cantidad de puertas increíbles en su vida, de educación de valores, académicas, físicas para su cuerpo y mente. Los invito a que no sólo practiquen la lucha, sino cualquier deporte, les ayudará a su salud”, concluyó.