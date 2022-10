Creció en “La Pochota” de Veracruz y ahora es campeón mundial de boxeo

Veracruz, Ver.-Tomás Rojas Gómez soñaba de niño con ser boxeador profesional. Hoy, a sus 42 años es uno de los deportistas más destacados de Veracruz y el único jarocho en la historia que ha logrado ganar el título de campeón mundial del boxeo profesional.

Desde su adolescencia vive en la colonia La Pochota, un barrio popular y marginado ubicado en la periferia de la ciudad de Veracruz, y cuenta que en este sitio ha forjado su disciplina y valores alrededor del boxeo.

Te puede interesar: Conoce a Belén Godos: formadora experta de lucha olímpica en Veracruz

A la edad de 8 años su padrastro le enseñó a boxear y fue entonces que quedó maravillado del deporte, ya en forma, desarrolló sus habilidades en el gimnasio de “El Zorro” Altamirado, un forjador local de pujilistas, luego de que este vio a su hermano mayor, uno de los siete que tiene, y lo invitó a entrenar.

“Llevo en el mundo del boxeo 28 años, empecé a los 14 años, ininterrumpidamente he practicado, a los 16 años debuté como profesional. La idea empezó cuando mi padrastro, me enseñó a pelear, a boxear. Yo tenía 7 años aproximadamente y me gustó”, relata.

Deportes ¿Conoces a los ganadores del Premio Estatal del Deporte? tienen logros internacionales

Ahí surgió lo que ahora es una dinastía veracruzana de élite en el boxeo, ya que su hermano peleó el título mundial en Tailandia y, aunque perdió, fue el primer veracruzano en disputar un título mundial en la historia.

Sus pasos los siguió “El Gusano”, quien años después se hizo con el título interino de campeón del Consejo Mundial de Box (CMB) en Puerto Vallarta y, posteriormente, ratificó el campeonato absoluto en una pelea reñida en Japón.

Desde su debut profesional a los 16 años, en una carrera ininterrumpida, Tomás Rojas Gómez acumula un récord de 80 peleas en total, 60 ganadas y 20 derrotas, como profesional, no tiene ningún miramiento en hablar sobre las veces que ha caído en el cuadrilátero.

Sin embargo, se queda con la experiencia que le ha dado el boxeo, en el que se ha forjado un nombre y en el que ha llevado el nombre de Veracruz a diversos países como Nicaragua, en donde a la edad de 19 años peleó con Rosendo Álvarez, entonces campeón del mundo.

Su recorrido por el mundo incluye peleas en Panamá, República Dominicana, Estados Unidos; en ciudades emblemáticas para el boxeo profesional como Las Vegas, Miami y Los Ángeles; así como en Rusia, Barcelona, Filipinas, Tailandia y Japón. Su última pelea internacional fue un encuentro de exhibición hace cuatro meses en Kazajistán.

Tomás “El Gusano” Rojas se dice orgulloso de sus raíces veracruzanas y afirma que ve con confianza el talento de los jóvenes, con quienes busca propiciar encuentros y a quienes siempre aconseja que busquen desarrollarse en todo aquello que les apasione.

En su gimnasio en la colonia La Pochota busca detonar la pasión y talento de las nuevas generaciones que se adentran en el boxeo, les platica que siempre tuvo claro que quería ser un boxeador famoso, desde el momento en el que conoció este deporte.

Para lograrlo afirma que es necesario siempre plantearse una meta y no desviar el camino en ningún momento, ser disciplinado con lo que conlleva el desarrollo del deporte, que es la constancia en los entrenamientos, la humildad y los valores hacía la comunidad.

Es una disciplina muy fuerte y dura, siempre les he dicho a los jóvenes que deben pensar que es lo que quieren en su vida, cómo es que se quieren ver en el futuro

"A quienes les gusta el boxeo les digo que deben de saber para qué quieren practicar este deporte y si les gusta otro, que lo hagan con pasión, con metas y sueños”

Actualmente es entrenador de su sobrino Jonathan Rojas, a quien ha encaminado para sostener conversaciones con empresas deportivas como la televisora ESPN, a la que ha demostrado su talento en peleas profesionales.

Deportes ¿Conoces a Brittany Sainz? veracruzana es seleccionada nacional en gimnasia

Como a su sobrino, a todos sus alumnos siempre les deja claro que el boxeo conlleva una responsabilidad mayor consigo mismo, pero también con otras personas y con su comunidad en general. Por ejemplo, les inculca que jamás deben usar las habilidades en el boxeo para agredir o dañar a otras personas.

“El boxeo me hizo ser disciplinado, no golpear a la gente porque no sabe, y lo que le digo a los jóvenes es que el deporte no se debe utilizar para golpear a las personas que no saben pelear, porque eso no está bien, está mal usar su fuerza para abusar de alguien. A mí en lo personal siempre me ha caído mal la gente que es abusadora”.

Tomás “El Gusano” Rojas no plantea por ahora su retiro y a pesar de los años sigue siendo no solo el mejor boxeador veracruzano, sino uno de los deportistas más talentosos en el puerto jarocho.