Xalapeños brillan en el inicio del Selectivo Estatal 2023

Espectacular inicio tuvo Xalapa en el Estatal de Atletismo que se desarrolla en el estadio Heriberto Jara Corona, al ganar 8 medallas de oro, además lograron hacer en tres pruebas el 1-2-3; nuevamente vuelve a brillar el equipo Star Runners con sus deportistas.

En su prueba la medallista nacional, Isabella Viveros nuevamente demuestra que está para grandes cosas, al ganar el metal dorado en la prueba de 2000 metros, Sub 16 Femenil; Luisa Ávila y Ana Lucía Espinosa se quedaron con la plata y bronce respectivamente.

Los deportistas de la capital veracruzana lograron realizar el 1-2-3 en los 1500 metros carrera Sub 18 con Eduardo Alarcón, Alexis Rodríguez y Rafael Salas; en 300 metros Vallas 76 cm Sub 16 varonil a través de Edher Arriaga, José Pérez y Luis Montiel.

Finalmente, en los 2000 metros carrera Sub 16 Femenil, Xalapa se llevó El Oro, la Plata y el Bronce con Isabella Viveros, Luisa Ávila y Ana Lucía Espinosa. También destacaron los atletas de Boca del Río, Minatitlán, Córdoba y Acayucan.

¿Cuáles fueron los resultados del Estatal de Atletismo en Xalapa?

1000 metros Carrera Sub 20 varonil: José de Jesús Sánchez. San Andrés Tuxtla, Dilan Pomares, Coatepec, Josué González, San Andrés Tuxtla; 300 metros Vallas 76 cm Sub 16 Femenil: Beyda Aburto, Xalapa, Melany Fernández, San Andrés Tuxtla, Daniela Barroso, Boca del Río.

80 metros planos Sub 16 Femenil: Mía Sánchez, Boca del Río, Azul Colín, Coatzacoalcos, Vanessa Rodríguez, Córdoba; 80 metros planos Sub 16 Varonil: Diego Hidalgo,Córdoba, Jesús Melchor , Tierra Blanca, Luis Castellanos, Coatzacoalcos.

100 metros planos Sub 20 Varonil: Ericsson Chávez, Boca del Río, Esteban Flores, Boca del Río, Luis Jiménez , Xalapa; 100 metros planos Sub 18 Femenil: Luciana Moreno ,Córdoba, Abigail Quirio, Boca del Río, Angélica Aguilar, Xalapa.

El Estatal de Atletismo que se desarrolla en el estadio Heriberto Jara Corona | Foto: Pexels

100 metros planos Sub 18 varonil: Armando Cárdenas, Boca del Río, Yael Montero, Xalapa, Diego Ortiz, Boca del Río; 100 metros planos Sub 20 femenil: Amairaniyanai Vázquez, Minatitlán, Karla Antonio, Minatitlán, Daniela Aguirre, Xalapa; 200 metros carrera Sub 16 Femenil: Isabella Viveros, Xalapa, Fernanda Ávila, Xalapa, Ana Espinoza, Xalapa.

200 metros carrera Sub 16 Varonil: Emiliano Cruz, Xalapa, Fredy Viveros, Xalapa, Ángel Malpica, Papantla; Lanzamiento de Disco 2 kg Sub 16 varonil: Luis Gabriel Canela, Acayucan, Alex Granillo , Acayucan, Akel Tamayo, Xalapa; 300 metros vallas 76 cm Sub 16 varonil: Edher Arriaga , Xalapa, José Pérez, Xalapa, Luis Montiel, Xalapa.

400 metros planos Sub 18 femenil: Jazmín López, Emiliano Zapata, Berenice Flores, Orizaba, Mariana Ortega, Xalapa; 400 metros planos Sub 18 varonil: Diego Hernández , Xalapa, Christopher Cuevas, Xalapa, José Luis Leal, Boca del Río; 400 metros planos Sub 29 varonil: Félix Tamez, Xalapa, Víctor Olvera, Xalapa, José Daniel Guillén, Sayula.

Impulso de Bala 3 kg Sub 16 Femenil: Karol Comezaña, Acayucan, Fátima Álvarez, Poza Rica, Eliza Lorte, Tlalixcoyan; Lanzamiento de Disco 1.5 kg Sub 18 Varonil: Kevin Luna, Martínez de la Torre, Ricardo Romero, Coatzacoalcos, Dahriel Guerrero, Coatepec.

400 metros planos Sub 20 Femenil: Sofía Vivanco, Emiliano Zapata, Lucía Montes, Veracruz, Vianey Santos, Alvarado; Salto de Longitud Sub 18 Femenil: Aillen Bautista, Coatzacoalcos, Yamilet Campos, Acayucan, Ximena Vázquez, Acayucan; 1500 metros carrera Sub 18 Femenil: María Jazmín Hernández, Xalapa, Valeria Vázquez, Xalapa, Pahola López, Minatitlán.

1500 metros carrera Sub 20 Femenil: Surisadai Gutiérrrez, Teocelo, María Luisa Rojas, San Andrés Tuxtla, Berenice Sánchez, Xalapa; 1500 metros carrera Sub 18 varonil: Eduardo Alarcón, Xalapa; Rafael Salas Xalapa; Lanzamiento de Disco 1.75 kg Sub 20 Varonil: Gadiel Figaroa, Sayula, Javier Bibiana, Sayula, Luis Bravo, Tierra Blanca.

1500 metros carrera Sub 20 varonil: Ángel Suárez, Coatepec, Ulises Gómez, Xalapa, Brayan Castellanos, Orizaba; Salto de Altura Sub 16 Femenil: Mali Hernández; Salto de Altura Sub 20 Femenil: Anabel Méndez, Córdoba, Karime Rivera, Córdoba; Salto de Altura Sub 18 Femenil: Ximena Vázquez, Acayucan, Fernanda Ochoa, Coatzacoalcos.