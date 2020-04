Sería una tontería eliminar el descenso: López Mondragón

VERACRUZ, Ver.- El futbolista veracruzano Manuel López Mondragón aseguró que sería una tontería eliminar el descenso en la Liga MX y cerrar la posibilidad de ascender a los equipos del circuito de Ascenso MX que se ha venido manejando como una posibilidad en el Fútbol Mexicano.

En entrevista para el Diario de Xalapa, López Mondragón dijo que el tema ni siquiera debería estar a debate porque sería “matar” una división que le da empleo a mucha gente que se vería afectada si prospera la propuesta presuntamente impulsada por Grupo Orlegi.

Sería una tontería muy grande, totalmente algo impensable, algo que va contra el espíritu de competencia, de lucha, de sobreponerse, atentas contra mucha gente contra jugadores, directivos, familias que dependen de ahí, ciudades, tocas la ilusión de la gente y yo creo que tocar la ilusión del ser humano es lo peor que pude hacer uno y aquí se toca la ilusión todas las franquicias de la liga de ascenso ilusionan estar en primera división y algún día ver al América, Chivas, Cruz Azul en sus ciudades

Con un amplio recorrido por la división de ascenso, donde militó en los Tiburones Rojos, Correcaminos Lobos BUAP y recientemente en los Venados de Mérida, el defensor veracruzano aseguró que existen ciudades que tienen todo para convertirse en plazas de primera división.

“Por ejemplo yo que mi pasado reciente estuve en Mérida, una ciudad de esa capacidad, con esa belleza o ese estado como es Yucatán no creo de golpe se le pueda decir no tienes derecho al ascenso, la ciudad más importante hoy en día de México no tiene derecho al ascenso es una cosa ilógica”.

El Canterano de los Tiburones Rojos habló también de la Liga Balompié Mexicano que pretende surgir como una nueva opción para el fútbol y los futbolistas mexicanos. Mondragón dijo que se trata de un proyecto interesante y que espera pueda consolidarse como es la idea de sus directivos.

Me parece una intención muy buena porque en la profesión del futbolista a veces los espacios están muy cerrados en el futbol mundial, en el futbol nacional también casi siempre, si nos vamos a estadística el 1 o el 1.5% es el que llega al futbol profesional imagínate con los equipos que están llenos de extranjeros pues el porcentaje se reduce hoy en día me parece una iniciativa adecuada, jugadores que han tenido algún rodada en primera división, en la liga de ascenso, extranjeros que por ahí ciudades que hoy en día no tienen futbol los aficionados puedan relajarse un poco el fin de semana, irse a checar unas chelas, unos cacahuates con sus amigos, ver gente que ha estado en el futbol, es muy bueno

Manuel aseguró que la gente de las plazas que se menciona tendrán equipo en esta nueva liga deben restar entusiasmados de escuchar nombres como Lucas Ayala, Walter “Lorito” Jiménez, Liborio Sánchez, gente que fue importante en su momento en el Fútbol Mexicano y que seguramente vendrán a darle una relevancia a este proyecto, en el cual no descarta participar.

“Fíjate que a mí me gustaría pero poco es como candidatearme, estoy preparado soy futbolista me dedico a eso, estoy en forma y si me invitan sí, entonces es probable, yo creo que sí, porque como te dije soy futbolista y hoy en día se abren espacios de trabajo”.

Reveló qué hay gente de fútbol que está muy interesada en darle forma a la liga, de participar activamente y contribuir desde distintas trincheras en lograr que se cristalice el tema, eso también lo ha motivado a considerar su participación.

“Hay compañeros que están entusiasmados lo ven como algo, mira hay que dejarle bien en claro a la gente esto no viene a sustituir ni a Tiburones ni a liga MX vamos a tener tiempo para ir a ver un partido de balompié y de ahí vas a tener para tirarte tu plato fuerte viendo a tu América, Chivas, Cruz Azul la gente, no se debe confundir, aquí no se le quiere quitar a la liga MX se quiere hacer un torneo donde puedes ir a tu ciudad Ensenada, Oaxaca, Guadalajara, Neza, puede haber una competencia con jugadores que han estado en el futbol profesional”.

Dijo que hay franquicias como la de Chapulineros de Oaxaca que han anunciado a Ricardo Rayas como su técnico, otras más como Jaguares de Jalisco, con Juan Pablo “Loquito” García, además de que gente seria trabaja en proyectos para llevar fútbol profesional a sus ciudades y eso revalora todo el tema.

Por ejemplo me habían hablado de Córdoba, un equipo que también quieren llevar ahí, no sé si al final lo van a hacer o ya no los he escuchado tan fuerte, estaban buscando algún apoyo y me parece adecuado y te vuelvo a repetir no es la misma infraestructura de la primera división, de MX pero a quien no le gusta el futbol