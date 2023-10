¡Pequeño campeón! Niño de 10 años conquista la disciplina de taekwondo

Veracruz, Ver.- El bullying que sufría desde muy pequeño lo llevó a convertirse en un campeón del taekwondo a sus apenas 10 años de edad donde ya acumula una docena de medallas.

Leonardo Trejo Cobos, un pequeño con sangre jarocha y regia debido a que su madre es originaria de Tuxpan, Veracruz y su padre de Monterrey, Nuevo León, se presentó recientemente en el campeonato de para taekwondo que se celebró en Boca del Río junto con el Grand Prix donde se llevó varios reconocimientos.

¿Cómo inició su interés por el taekwondo?

En entrevista, el niño relata que desde los cuatro años empezó en este deporte que lo ha llevado a ganarse desde medallas de primeros lugares hasta varios reconocimientos locales y nacionales.

Su padre, Miguel Ángel Trejo Platas explicó que los inicios de su pequeño se dieron por el bullying que sufría y necesitaba tener alguna herramienta para defenderse, pero más que nada tener seguridad.

¿Qué beneficios tiene practicar este deporte?

“La verdad es que todo empezó por un tema de bullying en la escuela, era molestado por sus compañeros y queríamos darle esa herramienta de que tuviera seguridad no tanto para agredir, sino para detener ese acoso, en ese momento la escuela ofrecía clases extracurriculares y entre ellas el taekwondo y su mamá y yo decidimos meterlo a ese deporte. Ya son seis años practicándolo y ahora tiene mucha seguridad, autoestima, son parte de los beneficios que te da el deporte”, expresa su mentor.

Leonardo Trejo es un niño de 10 años que inició en el taekwondo por un tema de bullying que sufría desde muy pequeño | Foto: Cortesía | Miguel Ángel Trejo

¿En qué ciudades ha participado?

Desde ese momento, el pequeño Leonardo se metió de lleno al deporte y en seis años ha logrado posicionarse como uno de los favoritos con participaciones en Xalapa, Chihuahua, Querétaro, Guadalajara, Ciudad Victoria.

Durante las competencias de Chihuahua, celebradas en el mes de julio, se colocó como campeón de su categoría infantil de menos 36 kilos, mientras que en la competencia de Xalapa participó en la categoría menor 39. “Xalapa es muy bonito, es uno de los lugares que más me ha gustado por su clima, no hace tanto calor como en Veracruz y Monterrey”, comentó Leonardo.

El también estudiante de quinto año de primaria afirma que continuará en este deporte | Foto ilustrativa: Freepik

Durante las competencias donde se ha presentado, Leonardo se ha sentido apoyado por la familia, que por fortuna ha logrado acompañarlo para darle todo el amor y la motivación para no rendirse.

En esta última competencia que fue en Boca del Río, la experiencia fue diferente porque la concentración fue en equipo y con el resto de los competidores y la familia se tuvo que hospedar en un hotel diferente.

“Mi familia siempre me acompaña y tengo todo un apoyo atrás, con el fisioterapeuta, psicólogo y nutrióloga deportiva, entrenadores, mi familia siempre viaja conmigo cuando se puede y si no, lo hace mi papá siempre impulsándome y sé que mi familia desde donde está también me echa porras”, expresó el menor.

El también estudiante de quinto año de primaria afirma que continuará en este deporte para avanzar en categorías y colocarse como uno de los mejores a nivel nacional, además de continuar con su preparación profesional.

Finalmente, Miguel Ángel, su padre, comenta que detrás de cada participación hay mucha preparación y trabajo intenso de un niño que sueña con ser un profesional apoyado por un equipo técnico y de preparación así como de su familia.