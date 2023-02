¿Te gusta el futbol xalapeño? Atlante empató con Caballeros

Con soberbio gol en tiempo de compensación del tlaxcalteco Carlos Molina, Atlante Xalapa logró empatar su juego correspondiente a la jornada 16 de la Liga TDP, frente al conjunto de Caballeros de Córdoba, en duelo celebrado en el campo de la Unidad Deportiva Universitaria (UDU).

La magistral anotación fue a través de tiro libre que realizó Molina como todo un profesional; este gol cayó como balde de agua fría para la visita, pues llegó en los minutos de compensación. Además en la tanda de penaltis, en donde se disputa el punto extra, también fue para los azulgranas al ganar con marcador de 6-5.

Caballeros de Córdoba, equipo dirigido por René Olmos, tuvo que conformarse con un punto de los cuatro que estuvieron en disputa, sin embargo fue buen resultado para ellos, no tanto como el de los xalapeños que se quedan con 2 puntos.

El juego se desarrolló en buen ambiente y clima fresco para el futbol, pues el sol se mantuvo oculto y ambos conjuntos pudieron mostrarse con una temperatura idónea para la práctica deportiva.

El encuentro fue duro y complicado, además contar con emociones en ambas porterías, sin embargo en el primer tiempo no hubo daño y fue hasta el segundo que las modificaciones tanto de Rogelio Martinez con Xalapa y René Olmos con Córdoba se notaron.

Fue al minuto 57 que la visita aprovechó un descuido de los xalapeños y logró marcar en los pies del número 22 cordobés, Efrén Hernández.

Esta anotación lejos de darle tranquilidad a los Caballeros lo presionó, pues el Potro se fue al ataque y no daba tregua con sus embates que aunque no eran de mayor peligro, no cesaban. Al minuto 90+3, una falta en el lado derecho cometió Córdoba; fue en los linderos del área grande, por lo que llegó la oportunidad que buscó Xalapa. Tomó el balón Carlos Molina, miró fijamente la portería, se preparó, apuntó y disparó; el balón sin que nada interfiriera en su camino, se anidó en el fondo del arco; golazo.

El público presente estalló en júbilo y la celebración no se hizo esperar en el área técnica, mientras que la visita no daba crédito a lo sucedido, pues sintieron que el triunfo podría ser de ellos. Finalmente el árbitro concluyó el encuentro que tuvo de todo un poco.

Atlante Xalapa, instalado en el Grupo III, llega a 21 puntos y ahora deberá alistarse para visitar el próximo sábado 11 de febrero a las 16 horas a Lobos de Puebla, mientras que Caballeros recibirá en el estadio “Rafael Murillo Vidal” a las 15 horas a Guerreros de Puebla.