María es cinta negra y buscará medalla en Juegos Conade

La veracruzana María Quiroz Miranda obtuvo su pase al nacional de los Juegos Conade 2023 en Taekwondo, a realizarse en Tabasco en junio próximo. Esto, tras obtener el primer lugar en la etapa regional realizada en Puebla, donde se enfrentó ante deportistas de Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y la ciudad sede.

En entrevista, realizada en las instalaciones de Diario de Xalapa, resaltó el compromiso que tiene con el deporte, actividad que le ha permitido desarrollarse personalmente en los últimos años.

¿Cómo se ha preparado para los juegos de la Conade?

“Estuve trabajando desde el año pasado en los Conade, el año pasado llegué a tercer lugar estatal, por eso mi meta de este año fue llegar a los nacionales, logré el primer lugar estatal y ahora en el regional, pero seguiré entrenando para llegar a los nacionales”, expuso.

María Quiroz Miranda se ha preparado fuertemente para los nacionales | Foto: Jesús Escamiroza

Refirió que desde hace varios meses estuvo dentro del fogueo en el que estuvieron 19 deportistas y logró posicionarse en primer lugar estatal, lo que le dio el pase a la regional.

La deportista de 13 años indicó que se dedica a esta disciplina desde que tenía 4 años, edad a la que empezó a asistir a entrenamientos. “Me empezó a gustar por los entrenamientos, mi primera competencia me gustó mucho y decidí ser cinta negra, lo cual ya lo logré, ahora pretendo obtener el primer lugar a nivel nacional”, expuso.

Su interés en este deporte se debe a que observó a los competidores tanto en persona como en videos, con los cuales aprendió algunas técnicas.

Para el desarrollo de esta actividad siempre ha contado con el apoyo de sus padres, quienes la impulsan para seguir con los entrenamientos y no darse por vencida.

“Siempre he tenido el apoyo de mis papás, mi papá me impulsó para que ingresara, pero mi mamá también ha estado presente, últimamente me han apoyado en los entrenamientos, yendo a competencias locales y en otros estados, siempre me han apoyado tanto emocional como económicamente”, expresó.

¿Quién es la entrenadora de María Quiroz?

Actualmente su entrenamiento es de lunes a jueves en Xalapa con su entrenadora Miriam Yenaletzy Hernández Salvador en la academia nacional de Taekwondo KIIK y de viernes a domingo con la selección estatal en el puerto de Veracruz.

“Esta actividad es de disciplina, esfuerzo y dedicación, si quieres algo se debe luchar por él, no darse por vencido y buscar la manera de lograr los sueños”, dijo.

La deportista manifestó que todos los objetivos se pueden cumplir, siempre y cuando se les ponga el esfuerzo, empeño y constancia que se requiere.

María visitó las instalaciones del Diario de Xalapa | | Foto: Jesús Escamiroza

“Siempre se tiene que ir más adelante y tener presente que con disciplina todo se puede. Es mucho esfuerzo, desde el año pasado estoy entrenando para esto, es emocionante, pero también representa una responsabilidad”, comentó.

Una de sus metas a futuro es convertirse en seleccionada nacional, lo cual piensa lograr con amplio trabajo y mucho esfuerzo diario.