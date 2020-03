[Video] Jaguares UX buscan un lugar en la Universiada

XALAPA, Ver.- Fue en el 2019 cuando Luis Irving Pedrero Rodríguez llega como entrenador en jefe del equipo femenil de Jaguares de la Universidad de Xalapa; con más de un par de años con el proyecto de tocho en esta institución, para este 2020 las jugadoras ya compiten en las eliminatorias del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (Condde) y lograron calificar a la fase regional nacional.

La evaluación es buena, se ve mucho el desarrollo con las niñas, el trabajo con ellas, creo que en los partidos ya damos menos instrucciones en los partidos, ya tenemos un sistema de juego propio y las chicas ejecutan mejor las jugadas

comentó el entrenador Luis Pedrero Rodríguez

Americano Más que futbol americano halcones UV es una familia

Ahora con el pase a la fase regional de la Universiada Nacional, el grupo sigue concentrado y con la mira puesta en llegar a la máxima justa deportiva universitaria del país.

Me siento muy contento, me voy satisfecho, a final de cuentas se ha creído en la idea y se va aplicando, todavía tenemos algunas equivocaciones a la defensiva, pero me siento satisfecho ver que las ideas crezcan en las demás personas es importante y muy satisfactorio

Lo que destaca Pedrero Rodríguez es poder combinar los estudios con el deporte para brindar un desarrollo completo para los estudiantes que también fungen como atletas “es un conjunto, la parte cognitiva con la deportiva, es un desarrollo completo, el tocho o cualquier otro deporte; el desarrollo integral del alumno o jugador es importantísimo en esa parte de poder trabajar y unir el deporte con el trabajo académico es la base”.

Durante la eliminatoria estatal las jugadoras de Jaguares de la Universidad de Xalapa, midieron fuerzas en la modalidad de tocho siete con Leonas Anáhuac Xalapa, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y el Tecnológico de Poza Rica.

Video: Alfredo Guillaumin

ALINEACIÓN

María Contreras López, Pamela Sosa García, Oriana Mota Aquino, Aranxa Lezama Ochoa, Cinthya Meza Navarrete, Geraldy Rivera Baltazar, Ana Guerra Domínguez, Jiselle Morán Uscanga, Atzin González Sánchez, Diana Portilla Palacios, Mariana Pardo Martínez, Vania Morteo Guerrero, Sara Mendoza Pedraza, Alma Carmona Ortega y Yaritza Nava Pérez, entrenador Lis Pedrero Rodríguez y asistente Armando García Ramírez.