[Video] Voleibol, una aventura que inició hace 11 años: Héctor Rivera

XALAPA, Ver.- El deporte abre muchas puertas en el camino de los atletas, una de ellas fue la oportunidad que tuvo el jugador Héctor Daniel Rivera Rodríguez, quien a muy temprana edad ya tenía en su planes ser un chef de talla mundial, pero el camino del voleibol de sala lo llevó a estudiar arquitectura y jugar en la primera división nacional.

Actualmente el jugador de Leones Anáhuac Xalapa, tiene 23 años y haciendo un repaso de su aventura por el deporte en Xalapa, fue claro al comentar que su mayor logro, hasta el momento, es la medalla qué junto a su hermano, ganaron en la final por el ascenso al Campeonato Universitario de Voleibol, que los llevó a la primera división nacional.

Jugaba voleibol porque me gustaba, mis papás lo practicaban en su momento y a mí me llamó la atención y poco a poco me fueron invitando a participar en el club Xalapa y luego el proceso se fue convirtiendo a selectivo municipal y estatal; ya no llegué más lejos, pero jugué una olimpiada nacional, en Guadalajara 2014

De niño la idea era estudiar, hasta ese entonces quería meterse a la cocina y ser chef y continuar jugando por diversión, pero pronto cambiarían las aspiraciones ya que a los 12 años fue ganándose su lugar en los selectivos de Olimpiada Nacional, hasta llegar a un torneo nacional el cual “iba súper nervioso, estaba en pañales, empezaba medio a jugar bien pero nada que ver; había chavos muy experimentados, fue una bonita experiencia, fue darme cuenta de donde estaba parado y hasta dónde podía llegar y que tan lejos podía verme”

EL SUEÑO

Sus aspiraciones dentro del deporte cambiaron cuando fue seleccionado por Leones Anáhuac Xalapa, si bien su carrera en el deporte universitario comenzó con los Halcones de la Universidad Veracruzana “hay una historia detrás, a mi novia la invitaron primero porque estuvo en los selectivos más importantes de la zona, entonces comenzó el proyecto de voleibol varonil y fue ahí cuando el entrenador le comentó si yo quería ir a jugar con ellos; me pareció una buena opción y dije que sí.

Es una oportunidad de hacer cosas diferentes, pude quedarme a jugar la liga municipal o irme a jugar por dinero a ligas locales, pero la idea es aspirar a cosas más grandes

FAMILIA

Prácticamente para el voleibolista su familia es el pilar y gracias a sus padres Héctor Rivera y Daniela Rodríguez, su hermano Carlos Rivera y él han podido cumplir el sueño de jugar en las grandes ligas del voleibol de sala a nivel nacional.

En casa tenemos un medallero en donde combinamos las medallas que tenemos mi hermano y mis papás, pero las que cuelgan en medio son las de mi hermano y la mías, las más importantes, las del ascenso

Con 23 años de edad y a solo unos meses de salir de la carrera, Rivera Rodríguez ya intenta construir su futuro en la arquitectura, estudia décimo semestre y tiene muy claro que el deporte lo ha ayudado a salir adelante, a conseguir oportunidades que de no jugar voleibol no se hubieran podido concretar.

LOS RETOS

Lejos de sacrificar cosas, para él son retos, el deporte viene con responsabilidad a la hora de elegir el camino competitivo, si bien se perdió fiestas familiares y salidas con amigos, eso no le afecta porque fue parte de lo que tuvo que aportar para ahora estar donde quiere estar, jugando con los mejores exponentes del voleibol estudiantil a nivel nacional.

Pararse temprano, dejar de ir a ciertos lugares, poner primero los entrenamientos que una reunión, incluso la familia tiene que hacerse a un lado para poder cumplir con los compromisos que te haces cuando te metes a algo así.

“El deporte tiene muchas satisfacciones, entonces de momento siento los sacrificios o los sentía, por ejemplo, al no ir a una fiesta de XV años por tener que ir a jugar, pero vale mucho la pena. Lo volvería hacer sin duda; no hay punto de comparación”, puntualizó.

SU FUTURO

Aunque todavía no termina su elegibilidad en la Campeonato Universitario, Héctor no desecha la posibilidad de llegar a una instancia más en el deporte “existe la liga mexicana, realmente la liga tiene un nivel bueno, aunque para vivir de ello realmente es muy complicado, hay chavos que por medio de un programa están jugando en otros países”.

Al cuestionarle cuál de esos países le llama la atención para crecer como atleta dijo que Sudamérica es una buena oportunidad “me gustaría jugar en Brasil, es complicado pero es un país en el que el deporte se vive de una manera muy diferente a México; un partido de voley se vive de la misma manera que uno de futbol, como un clásico, hay batucada, pirotécnica y el ambiente. Por lo mismo Brasil compite más a nivel mundial”.

FICHA TÉCNICA

Nombre

Héctor Daniel Rivera Rodríguez

Edad

23 años

Estatura

1.85 metros

Deporte

Voleibol de sala

Escuelas

Enrique C. Rébsamen (Primaria)

General #5 (Secundaria)

Cobaev (Preparatoria)

Universidad Veracruzana

Anáhuac Xalapa

Equipos

Club Xalapa

Selección veracruzana

Halcones UV

Leones Anáhuac