Inicia estatal de Atletismo en el Estadio Xalapeño

XALAPA, Ver.- Las pista del estadio Heriberto Jara Corona se viste de gala para recibir a partir de mañana a los mejores exponentes del atletismo en Veracruz; como parte de las eliminatorias rumbo a los Juegos Nacional Conade.

Los equipos que se darán cita en el inmueble son de las cuatro zonas en las que se divide el deporte veracruzano, Xalapa, Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz-Boca del Río, las categorías que participarán son la sub 20, sub 18 y sub 16.

VIERNES 21

Mañana en punto de las 8:00 de la mañana comienza la eliminatoria con finales en los 10 mil metros caminata categoría sub 18 y sub 20, rama varonil y femenil, se tiene contemplado realizar 53 prueba entre finales y preliminares para terminar a las 13:00 horas con el decatlón, en la prueba de 400 metros varonil sub 18 y sub 20; salto de longitud sub20 y lanzamiento de martillo.

SÁBADO 22

Pasado mañana la actividad inicia en punto de las 10:30 de la mañana, con lanzamiento de disco, rama varonil y 200 metros planos en la rama varonil categoría sub 20; con 75 pruebas es el día con más actividades, las cuales terminan a las 13:30 horas con los mil 500 metros planos, rama varonil en las categorías sub 20 y sub 18.

DOMINGO 23

Con 41 pruebas, entre finales y preliminares, se terminan los Juegos Estatales Conade, en punto de las 8:00 de la mañana se disputan finales en 3 mil metros caminata, rama femenil categoría sub 16 y lanzamiento de martillo categoría sub 18 rama varonil; para terminar el estatal se tienen las pruebas de heptatlón rama femenil en los 800 metros planos categoría sub 20, lanzamiento de martillo categoría sub 18 rama femenil y heptatlón rama varonil mil 200 metros planos.