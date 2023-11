Vivir las tradiciones, sin dejar de ser activo; recomienda entrenador

Veracruz, Ver.- Con la llegada de celebraciones como día de muertos, navidad y rosca de reyes más del 60 por ciento de los asistentes a gimnasios abandonan sus rutinas para disfrutar de las delicias culinarias y esperando regresar en la segunda quincena del siguiente año señala el entrenador profesional, Ricardo Rodríguez.

Comenta que desde la última semana de octubre, muchas personas empiezan a poner pretextos de trabajo o fiestas para separarse por un tiempo del gimnasio, incluso ven como un gasto innecesario pagar la mensualidad porque están seguros de que no asistirán.

Salud ¿Tamales y pan? Nutrición UV advierte de consecuencias por comer en exceso

“Si es común que en estas fechas, muchos lleguen a decirme que no van a seguir en el gimnasio, que nos vemos al siguiente año porque vienen celebraciones y que no van a llevar la dieta al cien, no quieren gastar, es un promedio de 60 por ciento de los que asisten al gimnasio, hablamos de que tengo 130 inscritos y baja a 80 o 90 quizá”, expresa.

No obstante, a su parecer estas personas cometen un grave error porque aún con las celebraciones, pueden seguir llevando su rutina para evitar ganar kilos de más.

Explica que una vez que se suspende la actividad, regresar cuesta el doble de trabajo de cuando inician por primera vez en el gimnasio porque el cuerpo se pone en pausa y pierde resistencia.

La recomendación es que por lo menos tres veces por semana se haga la rutina | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Yo lo que les recomiendo que continúen sus rutinas, si quieren ya no vayan todos los días al gimnasio pero sí tres veces o hasta llevar unas rutinas en casa, pero que no suspendan porque si dejas de hacer ejercicio por 15 días o tres meses cuando quiere regresar te cuesta mucho trabajo recuperarse, el ritmo de tu cuerpo disminuye y si empiezas a meterle comida te crece la pancita, te va dejar de quedar el pantalón, ganas peso”, indica.

La recomendación es que por lo menos tres veces por semana se haga la rutina, caminar o hacer flexiones en el parque cerca de donde viven o hacer ejercicios desde casa con la ayuda de algunos tutoriales de entrenadores reconocidos.

“En las redes sociales hay muchas rutinas para hacer en casa impartidas por profesionales, recordemos que con el Covid propietarios de gimnasios cerraron sus establecimientos y se fueron a las redes para seguir enseñando, no hay pretextos porque hay muchas opciones”, insiste.

Entrenador menciona que aún con las celebraciones se puede seguir llevando una rutina para evitar ganar kilos de más | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Refiere que hay muchas personas que cuando se ausentan del gimnasio y regresan después de enero, llegan al gimnasio con hasta seis kilos ganados, que en muchos casos, es el equivalente de los kilos perdidos durante los últimos seis meses de entrenamiento.

“Cuando regresan, llegan con cinco a seis kilos de más que es lo que se había logrado en seis meses se va en un mes y medio porque te repito, su metabolismo ya estaba acostumbrado al ejercicio, y de repente lo interrumpen, se vuelve lento, también lo conocemos como el rebote y les digo que les va a costar más trabajo”, explica.

Por ello recomienda a las personas continuar con sus rutinas de ejercicio y demorar su alimentación, de alguna forma balancear lo que comen y no meterle al cuerpo tantos carbohidratos y refrescos que solo ayudaran a ganar peso.