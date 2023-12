Xalapeño Giovanni Fuentes, busca un lugar en la Selección Nacional de lucha

El xalapeño Giovanni Nahúm Fuentes Tepetla, luchador veracruzano estilo grecorromano de la categoría U17, busca un lugar en la Selección Nacional Mexicana de lucha, que participará en próximos eventos internacionales.

Esta oportunidad la obtiene luego de ganar la medalla de plata en el pasado clasificatorio nacional denominado “Todos Estrellas” que se realizó en la Ciudad de México, precisamente en el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Deportes

Esto es lo que buscaba el joven, pues ha brindado importantes combates en las competencias que ha participado y la última de manifiesto fue el campeonato clasificatorio, donde enfrentó a importantes rivales de la nación en la categoría U17 (65 kg).

Esto le abrió la puerta para ser preseleccionado nacional y conocedores de este deporte que han seguido su camino dicen que tiene amplias posibilidades de representar a la República Mexicana en el próximo Campeonato Panamericano de su categoría.

Vuelve a leer: Entrenador veracruzano de taekwondo clasificó a atleta a los Olímpicos

El gran trabajo que el joven xalapeño ha realizado es gracias al buen entrenamiento que recibe por parte del destacado entrenador cubano Raúl Alexis Pérez Miranda, quien tiene toda la confianza en su alumno, pues sabe que es un deportista comprometido y disciplinado, tanto en entrenamiento como en competencias.

Raúl Alexis es un entrenador con corazón xalapeño, pues tiene varios años en esta parte del territorio veracruzano y ha formado importantes representantes de Veracruz que han puesto en alto no solo a la entidad, sino al país entero en competencias internacionales.

Enfrentó a importantes rivales de la nación en la categoría U17 (65 kg) | Foto: Cortesía | Gabriel Álvarez

El joven Fuentes Tepetla es parte del club Pinar del Río, en el que hay elementos destacados que seguramente pronto comenzarán a despuntar y a ganar medallas para Veracruz ya que tienen a un entrenador destacado que ahora ha hecho que Giovanni Nahúm esté brillando en este deporte en el que Veracruz es potencia nacional e internacional, porque cuenta con destacados gladiadores.

Además es de reconocer el gran apoyo que recibe por parte de sus padres, hermanos y familiares, que siempre le han brindado ese respaldo que un deportista necesita para que pueda alcanzar sus sueños y seguir escalando, como lo está haciendo en este deporte de las luchas asociadas Fuentes Tepetla.

La competencia que brindó en el Comité Olímpico Mexicano fue muy importante para Giovanni Nahúm porque le dio experiencia, además de aprendizaje. Esa medalla fue festejada no solo por él, sino por aquellas personas que han seguido de cerca su gran trayectoria que seguramente se irá nutriendo de triunfos en un futuro no muy lejano, pues tiene los alcances y las herramientas correctas para alcanzar los proyectos que se proponga y cuenta con la guía en esta disciplina del profesor Pérez Miranda, quien no duda en que su alumno destacará.