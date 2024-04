Alumnas de las Altas Montañas crean lazos en Costa Rica; este es el motivo de su viaje

¿Cómo hacen tres alumnas de una pequeña comunidad indígena nahuahablante, enclavada en uno de los municipios serranos con mayor índice de pobreza extrema del país para viajar a Costa Rica y presentarse ante un foro internacional? Nos dan la respuesta: haciendo comunidad.

Marisol Flores Francisco, Erika Rosales López y Saraí Romero Cruz, fueron seleccionadas para representar a su escuela, la Telesecundaria José María Morelos y Pavón, ubicada en la comunidad Tepaxapa, del municipio de Soledad Atzompa, allá, en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

Las alumnas participan, del 1 al 9 de abril, en el Congreso Internacional Distrito Creativo, organizado por SOID Global para Fundación Filarmonía, que se realiza durante esta semana en San Isidro de El General, provincia de San José, en Costa Rica. Estarán acompañadas de la profesora María del Rosario Villas Reyes y del director Iván Osorio Pérez.

Local

Nuestra escuela, nuestra comunidad, nuestros conocimientos

¿Pero, qué hacen ahí?, ¿cómo llegaron tan lejos? También nos dan la respuesta: con trabajo sostenido y por la construcción de una forma distinta de acercarse, compartir y procesar el conocimiento; trascendiendo lo estrictamente escolar y tomando la educación en sus manos.

“Lo que más me gusta de mi escuela es que no utilizamos como tal los libros que el gobierno nos manda y solo las usamos como guías, pues no nos detenemos a lo que dice el gobierno en los libros y buscamos información en diversos materiales para tener nuestros propios criterios sobre los temas”, señala Marisol Flores, de 14 años.

Desde hace más de 10 años, la Telesecundaria Tepaxapa ha venido gestando una metodología distinta de trabajo, basados en proyectos y talleres que están fundados en las necesidades de su contexto; sí, hoy los programas de la Secretaría de Educación lo colocan como meta, “pero nosotros ya lo veníamos haciendo, así que ahora solo les tomamos la palabra”, explica el director de la telesecundaria.

Las alumnas participan, del 1 al 9 de abril, en el Congreso Internacional Distrito Creativo, organizado por SOID Global para Fundación Filarmonía | Foto: Cortesía / Telesecundaria José María Morelos y Pavón

De esta forma, a aquella escuelita perdida en la montaña, a la que desde la capital del estado toma cerca de cinco horas de camino, suben profesionistas de diversas disciplinas y artistas para compartir sus conocimientos a través de talleres que están diseñados para abonar a una perspectiva distinta a lo que viven en su comunidad o mostrar otras formas de crear y expresarse.

A la par, alumnado y docentes realizan proyectos permanentes en los cuales dan respuesta a alguna de las problemáticas de su localidad o impulsan la apropiación de identidad y saberes.

Puedes volver a leer: ¿Sabías que Casa del Lago surgió en 1837? Conoce las actividades que tiene para ti en abril

Infancias contra el patriarcado

Grabado, artes visuales, serigrafía, poesía, y un sinfín de conocimientos han ido aprendiendo para posteriormente delinear sus propios proyectos, como un poemario en náhuatl y español hecho por el alumnado y que se llama “Xitlahto”, que significa “Habla”.

El ciclo pasado realizaron un recetario de herbolaria tradicional de la zona, como parte del taller permanente “Las mujeres y sus luchas”; y este año emprendieron un taller en náhuatl titulado “Infancias contra el patriarcado”, donde las y los estudiantes de la telesecundaria acudieron a primarias de cuatro comunidades de la zona para informar, dialogar y generar reflexión acerca de una problemática social a la que no son ajenos.

Es justo este proyecto el que encabeza la nave de saberes que las tres jóvenes se encuentran compartiendo en el Foro Internacional, en Costa Rica.

Desde hace más de 10 años, la Telesecundaria Tepaxapa ha venido gestando una metodología distinta de trabajo, basados en proyectos y talleres fundados en las necesidades de su contexto | Foto: Cortesía / Telesecundaria José María Morelos y Pavón

“Es una gran experiencia”

Marisol, Erika y Saraí comparten su emoción por el viaje, por la oportunidad que, si para un joven en la ciudad normalmente es difícil, más aún lo es para una mujer en una zona indígena. Conscientes de ello, las jóvenes apuestan por dar lo mejor de sí, y justamente que sean tres mujeres las representantes de la escuela, habla del trabajo que se ha venido dando para fortalecer el papel de las mujeres dentro de su comunidad.

“Para mí es un honor hacer el viaje y sé que es una experiencia única y que no pasa todos los días y pienso en disfrutar de este viaje al máximo. Me gustaría transmitirles a las demás personas que todo es posible, que no se rindan y que aun siendo personas indígenas se pueden hacer viajes como el que estoy haciendo; ir a otro país, representando nuestra escuela, nuestro país y nuestras comunidades y que sepan de dónde somos y de dónde son nuestras raíces”, señala Erika Rosales López.

“Teniendo la dicha de ser mexicana y sobre todo de un pueblo indígena, viajar a otro país, sin tener la mayoría de edad, siendo estudiante de una escuela rural, caminar más de una hora para llegar a clases y con un gran entusiasmo de conocer nuevos aprendizajes, viajar a Costa Rica significa mucho, es una gran oportunidad para mejorar tanto en lo escolar como para mi vida”, indica Marisol Flores Francisco.

Saraí Romero Cruz, comparte: “Para mí significa mucho hacer este viaje, el poder conocer un nuevo país y ver cómo es, conocer nuevas personas, sus culturas; a mí me gustaría hablar un poco del quehacer de mi comunidad, cuáles son nuestras culturas, nuestra vestimenta típica, a qué nos dedicamos; de eso me gustaría hablar y también del clima, que es muy fresco, ya que donde vivimos hay muchos árboles, muchas montañas”.

Cultura

“Estamos aquí por la comunidad”

Iván Osorio Pérez, quien es director de la Telesecundaria José María Morelos y Pavón desde hace 10 años, expresa que “una escuela no es un faro de luz, una escuela es una madeja de hilos que sirven para tejer comunidades y redes, y eso es lo que hacemos nosotros, hacemos comunidad”.

Bajo esta lógica es que la telesecundaria realiza como parte de su convicción de trabajo visitas a las comunidades cercanas. Así, el proyecto “Infancias contra el patriarcado” tuvo una respuesta favorable entre las niñas y niños de las primarias de Tepaxapa, El Porvenir, Barrio Nuevo y Ahuacuitlapa, todas ellas comunidades de Soledad Atzompa.

Osorio Pérez señala que, si bien no creen en la consigna “el que quiere, puede”, sí consideran cierto que el trabajo bien hecho y continuo es reconocido, y así fue como un compañero docente les habló sobre la red educativa que realiza actividades como el foro internacional al que terminaron siendo invitados para hablar de cómo trabajan en la telesecundaria Tepaxapa.

No dejes de leer: Si estudias en Veracruz podrías observar Eclipse total de Sol desde Durango; la convocatoria

El año pasado intentaron ir a un congreso en Ecuador, pero debido a diversos trámites administrativos no fue posible, pero sí ahora llegar hasta Costa Rica.

Marisol, Erika y Saraí comparten su emoción por el viaje, por la oportunidad que, si para un joven en la ciudad normalmente es difícil, más aún lo es para una mujer en una zona indígena | Foto: Cortesía / Telesecundaria José María Morelos y Pavón

“Nosotros llevamos años trabajando por proyectos, contextualizados y cada vez están más enfocados en la comunidad y eso nos ha servido para hacer planeaciones donde nos centramos en los preceptos de la educación básica, pero sin tener que depender de los libros de texto; nosotros al ver qué se espera que aprendan, vamos atacando esos puntos desde distintos enfoques y eso ha implicado que hemos tenido en la escuela invitadas e invitados que van a dar talleres, que no son profesores, son artistas, son diseñadores, traductores, periodistas, académicos, que una vez que conocen nuestro trabajo, se les invita, van de manera solidaria a compartirnos sus saberes, y se ha ido creando una gran red alrededor de la escuela, en cuanto a cómo se construyen los conocimientos, esto aunado al apoyo de la comunidad, de los padres de familia, de las madres, que, aunque a veces ven raro lo que hacemos, no dejan de apoyarnos, porque no somos la escuela típica y eso siempre llama la atención; entonces eso es lo que ha hecho que la escuela sea distinta: el tipo de pedagogías que ofrecemos”, indica.

Te puede interesar: Estudiantes de bachillerato no tienen éxito en sus estudios, investigadores dan las causas

Agrega que es gracias a este trabajo es que es posible hacer proyectos y emprender “sueños”, tal como el viaje a Costa Rica: “lo que vamos a hacer (en el foro), es gracias a la comunidad, si no fuera por los docentes, si no fuera por los estudiantes, por sus papás, por sus mamás, por las comunidades, si no fuera por ellos, no podríamos llegar hasta donde estamos llegando y no podríamos echar a volar la imaginación con nuevos proyectos; sin ese apoyo no somos nada, porque la Secretaría de Educación solo nos paga; pero si hiciéramos lo que espera, tampoco tendríamos lo que tenemos ahorita; hacer comunidad siempre trae cosas bonitas y gracias a nuestras comunidades estamos donde estamos”.