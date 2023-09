Amor del bueno: “Canelo” y don José Luis comparten vida y jornada laboral

Don José Luis Benavides es un barrendero adulto mayor que todos los días despierta a las 3 de la mañana para iniciar su jornada laboral en las céntricas calles de la capital veracruzana, pero no lo hace solo, pues tiene a un fiel amigo y compañero que le da seguridad y compañía, se trata de un lomito que él llama “Canelo”.

Su mejor compañero llegó repentinamente a la colonia donde vive, que es la 3 de Mayo y desde que cruzaron el camino se convirtieron en los mejores amigos; eso sucedió hace aproximadamente dos años.

Ahora se dan compañía por la madrugada y parte de la mañana hasta que el trabajador del Ayuntamiento termina sus tareas luego de cumplir satisfactoriamente la misión del día.

¿Cómo llegó el Canelo a la vida de José Luis Benavides?

"Llegó a la colonia que está por el rumbo de Coapexpan; no sabemos de dónde llegó, pero ya jamás se fue y la gente comenzó a llamarlo Solovino, pero yo le puse Canelo; mi hija le da de comer y también las personas que lo conocen. Todos los días me acompaña en el recorrido; es mi mejor compañero y nunca me falla", dijo el barrendero.

Don José Luis Benavides y Canelo, amigos inseparables | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

Sin embargo, menciona que al regresar a casa, que es aproximadamente a las 8:30 de la mañana, "él deja de seguirme y se distrae, y aunque yo salga a otros lados ya no me sigue, solamente lo hace de madrugada. La verdad yo lo quiero mucho, porque es muy amigable, pero muy selecto, porque hay personas que luego lo quieren tocar y no se deja".

José Luis Benavides tiene más de 20 años realizando esta actividad, que es darle limpieza a las calles principales de la capital, y cuenta que lo hace con mucha confianza, pues “Canelo” lo va cuidando y también él lo procura al cruzar las calles.

"Es un buen amigo y compañero que ya le hice una casa para que no se moje; le gusta que le den cariño y es lo que hago por las tardes cuando salgo a la banqueta de mi domicilio. Muchas personas lo conocen y lo cuidan; como te repito, él no falla llueva o truene siempre me acompaña; también le puse una camisola que nos distingue y parece que le gusta, porque no ha intentado quitársela", platicó.

Aunque dice sentir un poco de tristeza, porque no le gustaría verlo viejito, "aunque igualmente estoy viejito, no quiero pensar en eso y espero estar con él mucho tiempo hasta que la vida y Dios nos permita andar juntos y mientras tanto, nos cuidamos; “Canelo” o “Solovino” es mi mejor amigo y espero que la gente lo cuide mucho, porque él es muy amigable; un perro siempre será el mejor amigo del hombre y aquí está demostrado".

Con más de 20 años de trabajar para el Ayuntamiento de Xalapa, don José Luis Benavides todos los días despierta muy temprano y cumple su tarea que es darle la mejor cara a la Atenas Veracruzana y lo hace con mucha responsabilidad y con una gran compañía que es la de su mejor amigo, el “Canelo”.