¿Conoces las bicimotos? Existe mayor interés en Xalapa por transporte

Una bicicleta con motor permite ahorrar dinero y tiempo, más en una ciudad como Xalapa en la que se agravan cada día los problemas viales, señala Valentín Durán Hernández, de la empresa Andatura.

Dice que desde hace 3 años hay un mayor interés en transportarse en una bicicleta, eso después de que se creó la ciclovía en la avenida Ruiz Cortines. Más ciudadanos buscan alternativas para evitar el intenso tráfico de la ciudad, pero también como es una forma de tener actividad física.

¿Quiénes solicitan el motor en las bicicletas?

La pequeña empresa Andatura se creó hace 10 años y ya han instalado 618 motores. Resalta que quienes llegan a solicitar su servicio para instalar un motor a la bici son personas responsables con el medioambiente y por eso hay un auge por buscar alternativas de transporte que no contamine tanto.

60 Km/hr, la velocidad máxima de bicimotos | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Indica que las bicimotos son una forma para transitar accesible. “El motor es de 80 centímetros cúbicos, es de gasolina, tiene un tanque de un litro 700 que alcanza para recorrer 50 kilómetros y la velocidad máxima que alcanza es de 60 kilómetros por hora".

Para transportarse en estas bicimotos, expone, no se requiere de solicitar placas o licencia, “pero sí deben llevar siempre casco de protección”.

Agregó que al colocarle el motor puede ser utilizada como bicicleta normal o como moto, “con esta me voy a Chachalacas o hasta Jalcomulco”.

Recordó que las bicimotos existen desde la Segunda Guerra Mundial y las inventaron los alemanes, “eran plegables. No son nuevas, pero sí muy prácticas para transportarse”.

Valentín Durán señaló que en su opinión usar este transporte es beneficioso porque se ahorra dinero y tiempo y que no provoca más tráfico en la ciudad.

Entre quienes han llegado a transformar su bicicleta hay adultos, mujeres, hombres y jóvenes, “a menores de edad no se les pone porque resultaría peligroso, porque luego corren mucho y pueden lastimarse, aunque vaya el papá, pues no me gusta ponerlos a los pequeños”.

¿Cuánto cuesta un motor de bicicleta?

En este momento el costo de transformar la bici en moto es de 4 mil pesos porque lo tiene en promoción, pero normalmente es de 4 mil 500 pesos.

Valentín Durán Hernández, de la empresa Andatura | Foto:Jesús Escamiroza

Recalca que la bicimoto es una buena alternativa de transporte para Xalapa, siempre y cuando sea de forma responsable, “porque así como hay conductores de moto y auto prepotentes, también los hay en quienes andan en bicis, por lo que mejor es respetar el reglamento vial y crear una mejor cultura cuando se circula con respeto a todos”.