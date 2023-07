¿Has probado el jugo de caña? Jarochos se refrescan con bebida

Veracruz, Ver.- Con un jugo de caña los jarochos contrarrestan las altas temperaturas que han azotado la zona, pues además de que se trata de una bebida dulce y refrescante ayuda a aumentar los niveles de plaquetas por enfermedades como el dengue.

De acuerdo con Juan José Díaz Meza propietario de “Jugo de caña la pasadita”, ubicado en el mercado Unidad Veracruzana en la ciudad de Veracruz, en estas fechas el consumo de esta bebida ha repuntado, debido a que muchas personas mientras hacen sus compras pasan a “echarse su vasito”.

¿Cuáles son los beneficios del jugo de caña?

Asegura que el juego de caña tiene muchas propiedades, incluso se lo recomiendan a las personas que tienen bajas sus plaquetas. Además de que se trata de una bebida diurética que ayuda al buen funcionamiento de los riñones y fortalece el hígado.

Jugo de caña es saludable, afirman comensales | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

“Es jugo de caña natural y se recomienda mucho para la cuestión de las plaquetas, a mucha gente le ha ayudado y estos días se ha incrementado su consumo, la gente pasa y se echa su vasito para refrescarse”, explica.

Menciona que desde hace 36 años su familia ha vendido el jugo de caña, de hecho él es la tercera generación y desde siempre el producto ha sido muy solicitado por las personas, sin importar la edad, pues lo consumen tanto niños hasta adultos mayores porque es una bebida muy dulce como tomarse un refresco.

No lo recomienda para personas con diabetes ya que se trata de una bebida muy dulce que se hace en el momento y a la vista de todos ya que en el pequeño negocio se cuenta con un molino que exprime la caña.

“Aquí lo hacemos al momento, hay personas que se lo toman aquí, le ponemos hielito y otros piden para llevar, medio litro o el litro”, agrega.

Los clientes consumen el producto debido a recomendaciones para mejorar su salud, sobre todo los que se enferman de dengue y requieren subir sus plaquetas.

Rosa Espinosa es una de las clientas que empezó a consumir el jugo de caña para mejorar su salud, ya que ha estado enferma y eso le ha generado que sus plaquetas estén bajas. “Me lo recomendaron para subir las plaquetas, me he sentido mal y he pasado a tomar mi vaso, ahí voy sintiéndome mejor”, comentó.