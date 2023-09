Buscan apoyo humano en Cáritas; ¿te sumarás a labor altruista?

Además de apoyo de dinero en efectivo o especie, alimentos y medicamentos, lo que más se requiere en Cáritas son manos de personas que quieran hacer labor social para ayudar en las múltiples tareas que se realizan en favor de familias necesitadas, explica Andrea Arcos López, encargada de Cáritas Parroquial.

Añade que el recurso humano es el que más se requiere en Cáritas en todas sus casas, “porque hay que ayudar a los más necesitados” no obstante, puntualiza que la mayor necesidad de voluntarios se tiene en el albergue definitivo para adultos mayores en situación de abandono.

¿Qué se necesita en Cáritas Xalapa?

“Faltan personas que quieran acompañar, platicar o leer a los 32 adultos mayores que se atienden las 24 horas durante los 365 días del año en el albergue que atienden; pero también faltan manos para preparar sus alimentos y darles de comer porque muchos ya no tienen la posibilidad de darse solos”, explica.

También hace falta quien cambie pañales o les bañe; ayudar a levantarlos o acostarlos. “Hace falta que más personas quieran ayudar a atender a los adultos mayores, porque sí van voluntarios, pero no los que se necesitan porque muchos requieren atención nocturna y no se tienen nunca las manos suficientes para hacer este trabajo”, explica.

Respecto a las necesidades materiales, Arcos López asegura que lo que se requiere siempre son pañales para los adultos mayores, “que no llegan tanto como se necesitan para la población general y para el albergue definitivo”.

Este albergue que funciona en Venus número 8 en la colonia 26 de Agosto, pasando las zonas habitacionales de El Sumidero y El Coyol. Ahí se necesitan pañales, cremas, artículos de higiene personal, alimentos, pero sobre todo se requieren manos para ayudar en el trabajo.

Cáritas tiene un comedor para familias vulnerables | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

No tiene precio, resalta, que la gente done unas horas de su tiempo para ayudar a quienes no tienen familia o para apoyar en los comedores, “esa es la mejor ayuda que recibimos porque viene de seres humanos nobles”.

¿Cómo es el apoyo en los comedores?

En promedio, en Cáritas comen unas doscientas personas cada día en los comedores que tiene la institución en esta Arquidiócesis, Hay demasiadas carencias, por lo que la ayuda en efectivo que hacen personas e instituciones de forma altruista, nunca alcanzan para atender la demanda.

Indica que hay personas que les entregan donaciones en especie de arroz, frijol, leche, azúcar, carne y otros alimentos, siempre son insuficientes para atender las solicitudes de apoyo de familias a las que no les alcanza para comprar su despensa.