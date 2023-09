Población no se siente segura en el estado, advierte Canaco Xalapa

La población no se siente segura y se considera que no existe una verdadera gobernabilidad en el estado, consideró Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de Canaco Xalapa.

¿Por qué el presidente de Canaco Xalapa considera que no hay gobernabilidad en Veracruz?

En entrevista, realizada tras la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo, refirió que ha existido una manera equivocada de atacar el problema de la inseguridad.

"Es una manera equívoca por parte del gobierno, sí se están atacando los problemas de seguridad y hemos tenido acercamiento con las dependencias; sin embargo, lo que se dice no es lo que está pasando, se le adjudica todo a grupos delictivos, pero eso también quiere decir que no hay un control de parte de la administración en cuanto a la gobernabilidad, ahí hay un tema importante con el que podemos decirle a las autoridades que no nos sentimos seguros y es parte de lo que se tiene que hacer", expresó.

Invitó a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes cuando se observen actos de corrupción y de inseguridad.

"Va a ser complejo que la seguridad mejore sin la participación de la sociedad y la gente que tiene que empoderarse porque tenemos los derechos necesarios, tenemos una gran oportunidad de generar cambios beneficios para la sociedad desde el punto de vista de exigir el cumplimiento de nuestros derechos", expuso.

Proceso electoral, oportunidad para mejorar

Refirió que el proceso electoral es una oportunidad para que los aspirantes puedan generar acciones de mejora en todos los sectores.

"Es una oportunidad para transformar el proceso electoral en México, los partidos políticos han caído en una situación en la que los ciudadanos ya no creen en las instituciones como partidos políticos y creo que los procesos que se han planteado son muestra de que la ciudadanía requiere otros procesos para hacer elecciones", dijo.

Finalmente, comentó que, "es parte de lo que hacemos día a día al dar trabajo, seguridad social y estar legalmente establecidos".