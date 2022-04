Chihuahua le dio al mundo la raza de perro más pequeña: el origen y significado de su nombre

Como una de las razas de perros más populares, este pequeñín se caracteriza por su personalidad nerviosa y férreo carácter, no obstante, el nombre oficial de los perritos chihuahueños ha sufrido un cambio casi imperceptible debido a su creciente fama, por lo que actualmente se les llama simplemente chihuahua, como el lugar al cual se adjudica su origen.

Esta simpática raza se codea con personalidades como Paris Hilton, Britney Spears o Thalía, y es gracias a la increíble recepción que ha tenido en países no hispanos que se llevó a cabo este cambio de nombre, el cual tiene de hecho dos significados aceptados; "lugar seco y arenoso" y "lugar donde convergen dos ríos", dado que la ciudad de Chihuahua fue fundada a un costado del río Chuvíscar.

Según la Federation Cynolgique Internacionale (FCI), fundada en 1911, el nombre de la raza fue oficialmente dado en idioma español, como chihuahueño, sin embargo, según se muestra en la página web de la asociación, el nombre fue adaptado al inglés, francés y alemán como simplemente chihuahua, esto debido a que en estos idiomas, excepto el francés, no existe el sonido de la letra “ñ”.

Se cree que este perro es originaria del estado de Chihuahua, pero hay quienes afirman que proviene de China (Foto: Pixabay)

¿De dónde provienen los chihuahueños?

Este perro es considerado el más pequeño del mundo y debe su nombre al lugar de origen, Chihuahua, estado de la República mexicana, donde según afirma la FCI, sus ancestros vivieron en estado salvaje, siendo capturados y domesticados por los indígenas de la época de la civilización tolteca.

Asimismo, han sido descubiertas figuras de lo que sería perro pigmeo similar al chihuahueño llamado techichi, en decoraciones arquitectónicas prehispánicas en Tula, por lo que se cree podría tratarse de una de las razas de perro más antiguas aún existentes.

No obstante, la versión oficial genera controversial, pues detractores señalan que el techichi no era un can, sino un roedor y nada tendría que ver con el perro.

Una segunda hipótesis indica que el chihuahueño proviene en realidad de China, donde se acostumbraba a criar animales de tallas reducidas. Esta premisa indica que el perrito habría llegado a América en barcos de exploradores comerciales europeos.

Pese a que el chihuahueño era ya popular desde su origen y a nivel mundial contaba con un reconocimiento a título definitivo por parte de la federación desde 1959, fue a partir del 9 de abril del 2019 cuando la FCI publicó oficialmente el estándar de la raza, el cual dicta que si bien la talla no debe tomarse en cuenta, sí deberá tener un peso entre uno y tres kilos.

Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua