Ciencia y Luz | Minirelatos de un cerebro inquieto. Episodio 2

No hace mucho compartimos el primer episodio de esta serie de relatos cortos (https://bit.ly/3yBCfVy). Nuestro narrador nos dejó entrever que él había sido testigo de un suceso, pero dudas razonables nos surgieron. Demos continuidad a la investigación del caso de una forma simple: conozcamos al protagonista.

Episodio 2. ¿Quién es él?

Quizás para todos los que ahora me leen, aquel suceso donde coincidieron el hombre de la bolsa de yute y las 3 mujeres sonrientes, ya tiene sentido; para mí lo tuvo desde el primer momento. Cuando eso ocurrió yo estaba trabajando, estaba boleando el calzado de mi cliente, quien -cuando sucedieron los hechos- ni se dio por enterado de lo que pasaba en la tienda. Él estaba más interesado en leer la nota deportiva en el diario local.

Les confieso que no me gusta el futbol, pero nos da motivo para platicar:

-¡Que si el clima no ayudó, que el pasto estaba resbaloso, que si el árbitro se vendió, que los futbolistas ya no son como antes, que ojalá volvieran los tiempos cuando los jugadores dejaban la pose para realmente dominar el balón!-. Me lo sé de memoria, siempre es lo mismo, porque ¡aquí entre nos! presto mucha atención a los detalles.

Por cierto, no hace mucho que un periodista me propuso colaborar en un reportaje escrito. Me explicó que le gustaría que conversara de cuando inicié…que si fui niño abandonado, o si tenía algún episodio muy triste que relatar. Gustoso acepté, pero… aclaro, no para mencionar las veces que me escapé de la casa, porque estaba harto de que me dijeran que mirar, a dónde ir, y casi casi en qué pensar.

Tampoco contaré la vez que mi abuela me advirtió que si no llevaba dinero ni me asomara a la casa, ni mucho menos quería contar la vez que de tanto andar por las calles, probé de todo y sin medida (como dice la canción). Eso sí, en la entrevista aprovecharé para más detalles de quienes eran las 3 mujeres, cuál es el misterio del hombre que recogió el objeto de plata, y desentrañaré algo que me pone ansioso… ¿Por qué el puño de mi camisa blanca tiene restos de sangre?

Continuará...

Estimado lector, ¿puede el cerebro construir una historia y "asumirla como propia" a partir de la información que alguien más le comparte?



*Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana