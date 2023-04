Valeria y Jocelyn, jóvenes promesas de la tecnología y robótica

Veracruz, Ver.- Valeria Palacios Cruz y Jocelyn Azamar Ramón no solo comparten aulas en el Conalep 144 de la ciudad de Veracruz, las dos jóvenes de 18 y 17 años, respectivamente tienen una pasión compartida por la tecnología y la robótica.

Ha sido esta pasión lo que las ha llevado a desarrollar sus habilidades para participar como alumnas destacadas en el desarrollo de diversos prototipos, de los cuales se han materializado tres robots, un aerogenerador de energía y, actualmente, en un robot con inteligencia artificial que está en construcción.

Las dos jóvenes son las únicas mujeres en un grupo de nueve alumnos que han participado activamente dentro de su comunidad inventando y desarrollando robots que concursan en diversos certámenes, pero que al mismo tiempo contribuyen con sus funciones dentro de la comunidad.

Ciencia ¿Qué se necesita para mejorar clases de robótica en Veracruz?

¿En qué consiste su robot auxiliar en pandemia?

Valeria Palacios cuenta que todo surgió en la pandemia de COVID-19, cuando el grupo de alumnos se propuso desarrollar un robot que cumpliera la función de filtro sanitario dentro del plantel escolar, generando así al primer robot llamado CONI, el cual realizaba el chequeo de la temperatura y dispensaba gel antibacterial.

Después de este vino un segundo CONI que fue mejorado, y posteriormente, el tercer desarrollo se llamó CONIA, que fue un robot que cumplía las mismas funciones, pero adaptado con inteligencia artificial, que lo volvió superior a los dos anteriores.

Los CONIS y la CONIA son prototipos que tienen una altura de un metro y 70 centímetros de alto, con la finalidad de que puedan ser funcionales. Actualmente, se desarrolla la construcción de otro prototipo de CONI, que contará con inteligencia artificial, pero que busca que pase de ser un filtro sanitario, a un robot de atención y convivencia con niños enfermos internados en hospitales.

“Creo que llegamos alrededor de unos seis siete, el cual son tres robots que se llaman Conis y estamos desarrollando ahora el cuarto, los primeros dos Conis que se crearon se dedicaban a realizar los protocolos de sanidad para el Covid-19, de ahí se creó Conia, que es con inteligencia artificial el otro Conic, que está por desarrollarse también es con inteligencia artificial, el cual lo que lo queremos llevar a ámbitos sociales, como por ejemplo, a chicos de hospitales”, detalla Valeria.

El grupo de alumnos se propuso desarrollar un robot que cumpliera la función de filtro sanitario dentro del plantel escolar | Foto: Cortesía | Valeria Palacios

¿Como funciona el robot de limpieza?

Por su parte, Joselyn habla sobre el desarrollo de un robot limpiador de lagunas y de playas. Se trata de un dron de 50 centímetros de alto por 50 centímetros de largo, que se convirtió en una sensación en redes sociales cuando fue puesto en marcha para limpiar la laguna Malibrán en el puerto de Veracruz.

La joven detalla que el robot está programado para trasladarse en superficies terrestres, sólidas y arenosas, para después ingresar al agua y, con sus herramientas, ir recolectando los desechos sólidos que encuentra a su paso. Posteriormente, regresa a tierra en donde manualmente se realiza el procesamiento de la basura que captó.

El robot limpia lagunas tuvo un costo promedio de 30 mil pesos, sin embargo, las alumnas señalan que puede ser mejorado, si se tuviera mayores recursos, y es que aunque tienen el apoyo financiero del Conalep, siempre hacen falta mayores recursos para realizar este tipo de desarrollos tecnológicos.

“El promedio que nos cuesta es de alrededor de unos 30 mil pesos, pues de hecho muchos de los proyectos que tenemos se ha quedado en prototipo, debido a que los hacemos desarrollamos, pero pues nos quedamos sin el presupuesto, sin el recurso de pues tenerlos mucho mejor, de hecho el robot limpia, el dron limpia lagunas, se puede mejorar muchísimo más”, dice Jocelyn.

El robot limpiador de lagunas y de playas trata de un dron de 50 centímetros de alto por 50 centímetros de largo | Foto: Cortesía | Valeria Palacios

El desarrollo de los robots por parte de las dos jóvenes junto con sus compañeros, los ha llevado a concursar en certámenes y competiciones nacionales e internacionales, en donde se han logrado ubicar en primeros lugares y superando a nivel local a instituciones de nivel superior como la Universidad Veracruzana, el Instituto Tecnológico Superior de Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón.

El próximo concurso será en Costa Rica, en donde será presentado el robot limpia lagunas en una competición de Microsoft.

“Todo esto nos ha llevado a que a partir creo que de estos dos días el miércoles o el jueves, el dron limpiar lagunas se va a ir a concursar a un evento de Microsoft, con el docente que está encargado de los proyectos, a Costa Rica”, cuenta emocionada Valeria Palacios.

Jóvenes promesas

Valeria Palacios Cruz dice que participar en este proyecto es parte de su desarrollo escolar, que surgió como algo que le llamó la atención porque otros alumnos habían logrado viajar y representar a su escuela, pero que ahora es algo que desea seguir desarrollando.

“Yo estudio mecatrónica, pero lo que me llamó la atención fue los chicos que crearon Conis y ya y que habían ganado un concurso en Japón, fue cuando me llamó la atención y dije, yo también quiero hacer eso”.

El desarrollo de los robots por parte de las dos jóvenes junto con sus compañeros, los ha llevado a concursar en competiciones nacionales e internacionales | Foto: Cortesía | Valeria Palacios

Por su parte, Jocelyn Azamar Ramón señala que su formación académica la llevó a participar con el grupo, a pesar de que se encontraba ubicada en un ámbito poco convencional en el mundo de la robótica y que supo adaptar de inmediato.

“Yo soy de la carrera de Electromecánica Industrial y realmente no tiene nada que ver con lo que es la robótica, pero pues a mí siempre me ha gustado lo que es armar desarmar, y por ejemplo, programar que es algo que mi carrera se ve muy poco, pero es algo que a mí me gusta”.