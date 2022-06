Alineación de planetas: fechas para verlos y cómo ubicarlos en el cielo

Este mes y el siguiente, observe a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno minutos antes del amanecer, entre 5 y 6 de la mañana. Además, la Luna estará cerca de los planetas y al mismo tiempo Marte y Júpiter entrarán en conjunción. Tendremos una hermosa postal astronómica en los siguientes días.

Para observarlos no necesita de binoculares o telescopio, todo se observará a simple vista. Pero de tener alguno de estos instrumentos ópticos, puede aprovechar y buscar la galaxia de Andrómeda: la constelación de Cassiopeia, con su forma de W inclinada, le guiará. Para observar a Urano y Neptuno necesitará de un telescopio y estar lejos de la ciudad.

Gráfico: NASA

Estas son las fechas en las que podrás ver la alineación de los planetas y cómo puedes ubicarlos en el cielo:

En junio

Venus viene descendiendo y al mismo tiempo Mercurio va ascendiendo, pero no entrarán en conjunción. Sin embargo, es una buena oportunidad para observar al pequeño planeta Mercurio.

La Luna volverá a estar en conjunción con Saturno el 18 de junio. El día 21 lo estará con Júpiter, y el 22 con Marte. Entre el 25 y 26 con el planeta Venus.

¿Cómo son los planetas que se alinearán?

VENUS es el segundo planeta de nuestro Sistema Solar y el más cercano a la Tierra y de casi el mismo tamaño. Refleja el 70% de la luz del Sol, de ahí su hermoso brillo. Esto se debe a que Venus está cubierto por una gruesa capa de nubes. Es un planeta tormentoso, con lluvias de ácido sulfúrico y tormentas eléctricas. Su enorme presión atmosférica lo aplasta todo, la sensación es similar a estar 900 metros bajo el agua. Por eso, las únicas sondas espaciales que lograron aterrizar en Venus, fueron las soviéticas Venera y sólo sobrevivieron por poco más de una hora en su superficie.

Con binoculares o telescopio verá que Venus presenta fases como la Luna. Esto, debido a que su órbita está dentro de la órbita de la Tierra. Las fases de Venus fueron descubiertas por Galileo Galilei.

MARTE, el planeta rojo (6 mil 779 km de diámetro) es de casi la mitad de tamaño que la Tierra (12 mil 756 km de diámetro). Es un planeta árido, aunque en el pasado tuvo océanos y atmósfera, pero al carecer de un campo magnético protector (la Tierra sí lo tiene), el viento solar aventó su atmósfera y agua al espacio. Al parecer, aún quedan depósitos de agua en ciertas zonas bajo la superficie, como en sus polos. Marte es el planeta más visitado por las naves espaciales automáticas.

JÚPITER es el mayor de los planetas del Sistema Solar, tiene un diámetro de 11 tierras, adentro caben mil 431 tierras, su masa equivale a 318 tierras. De forma increíble, Júpiter rota en 09 h 55 m 30 s ¡muy rápido! La Tierra lo hace en 24 h. Júpiter tarda 11.8 años en darle una vuelta al Sol.

Júpiter posee un anticiclón, llamado la Gran Mancha Roja, del tamaño de un par de tierras.

Con telescopio verá las bandas de nubes de Júpiter y cuatro de sus 79 lunas, las mismas que descubrió Galileo Galilei: Ío, Europa, Ganimedes y Calisto.

Ío tiene 400 volcanes activos, ríos y calderas de lava. Europa es una canica de hielo, con un océano líquido en el interior. Se piensa que tiene la capacidad de sostener la vida. Ganímedes y Calisto son rocosos, con valles, cráteres y atmósferas ligeras con oxígeno. Al parecer hay agua en el subsuelo. Ganímedes es la luna más grande en el Sistema Solar, es mayor que nuestra Luna e incluso más grande que Mercurio. Si rotara al Sol y no a Júpiter, sería un planeta.

SATURNO es el más hermoso de los planetas. Mide 21 tierras junto con sus anillos. Tarda 29.4 años en darle una vuelta al Sol. Su rotación también es muy rápida, 10 h y 14 m. Dentro de Saturno caben 763 tierras y tiene una masa de 95 tierras.

Los anillos están formados por millones de piedras y partículas de polvo. A pesar de su enorme tamaño, su grosor es de apenas 1 km. Por lo que sólo son visibles cuando están inclinados.

¿Los planetas realmente están alineados?

Sí y no. Sí porque los vemos alineados en el cielo de la Tierra. No, porque no lo están en el Sistema Solar. Es solo la perspectiva del observador.

Alineados o no, los planetas nos darán un hermoso espectáculo celeste, durante los siguientes días. ¡No se lo pierda!

