Saber de ciencia mejora la vida, ¿quieres acercarte a ella?

Xalapa, Ver.- A la gente le gusta la ciencia, pero no lo sabe, es cuando se le acercan conocimientos de éste tipo que se da cuenta de lo fascinante que es, indica la divulgadora científica Gladys Yáñez Garrido.

¿Cómo afecta no dormir las horas necesarias?, ¿Cómo interpretar las advertencias de salud de los nuevos empaques de la comida? o ¿Cómo no caer en el miedo ante el riesgo de contagio por el Covid-19?, son apenas una pequeña muestra de las preguntas que la ciencia puede responder a la población, de ahí la importancia de acercarla a todos, abunda Yáñez Garrido.

"Saber te ayuda a temer menos, a tenerle menos miedo al mundo… hay cosas que son cotidianas, pero cuando te las explican bien y las entiendes bien, dices: ‘no, pues tengo que enfocarme’… La ignorancia nos hace cometer errores o nos hace ser un poco complacientes con nosotros mismos; siempre hay cosas que no sabemos, pero también cosas que podemos aprender", agrega.

CIENCIA, UN DERECHO

Gladys Yáñez Garrido es parte del equipo de la Coordinación de Difusión y Divulgación de la Investigación en la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, y desde ahí colabora en la generación de contenidos interactivos, audiovisuales y talleres para acercar el conocimiento a los veracruzanos.

La gente tiene derecho a la ciencia, porque paga por ella, así que hacer llegar la ciencia en un lenguaje que puedan entender, es una devolución de lo que ellos están invirtiendo

Señala que el conocimiento científico es un derecho que consta en diversas leyes del país y el estado, está incluido en el Artículo Tercero de la Constitución Mexicana, en el Artículo 10 de la Constitución del Estado de Veracruz, en la Ley orgánica de Xalapa y otras leyes secundarias.

"Acercar el conocimiento científico es una función del estado que más clara no puede estar, pero ¿Dónde está el estado?, no se asegura de que los recursos lleguen a la divulgación de la ciencia; y hay ahí una falta de visión, porque muchos de los problemas que tenemos como sociedad se gestan porque no tenemos un pensamiento crítico; muchos de los problemas se podrían disminuir, sobre todo de salud, con una buena cultura científica", explica la también bióloga.

DIVULGAR, UN RETO

En la Coordinación de Difusión y Divulgación de la Investigación de la UV se realizan diversos productos para la población, tales como Sábados en la Ciencia, el cual se realiza a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología de Xalapa desde hace 36 años; Tardes de ciencia, que se transmite vía virtual los martes a las 17 horas por la página https://tardesdeciencia.my.webex.com/meet/sabadosenlaciencia; Jueves de física, que sube dos videos a las 9 y 15 horas; los talleres infantiles de la FILU, las Estancias Intersemestrales de Investigación para estudiantes de la UV, entre otras actividades.

Todo este trabajo tiene un único objetivo, nos dice Yáñez Garrido: "Despertar esa curiosidad que todos tenemos por saber, que los asistentes a los talleres tengan curiosidad por conocer más temas, no sólo los que presentamos, sino que por ejemplo abran el Diario de Xalapa y digan: ‘quiero ver la columna de ciencia antes que la nota roja; antes que las otras notas, quiero ciencia’…"

Foto: Gladys Yáñez Garrido, divulgadora científica

Señala además que apropiarnos de los resultados de la investigación científica nos lleva "a fomentar el pensamiento crítico y la adquisición de una cultura científica más amplia, lo cual nos puede ayudar como escudo ante la desinformación, que eso sí abunda en las redes sociales, que eso sí se viraliza y que sí nos confunde y nos hace tomar malas decisiones", agrega.

Por último, indicó que pese a los esfuerzos son pocos los espacios que se dan para la ciencia, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, por ello "el reto como divulgadores o comunicadores de ciencia es abarcar muchos nichos, uno sólo no puede, pero entre varios nos podemos diversificar, porque el esfuerzo nunca va a ser suficiente; a veces competimos entre nosotros, y ese no es el rollo, porque ésta no es una carrera, entre más amplio sea el trabajo, entre más se disperse el conocimiento, el beneficio es común".