Con 71 años, don Isaías alegra a xalapeños con melodías de Leo Dan o Juan Gabriel

Don Isaías Morales de 71 años es un artista de Naolinco que diariamente recorre lugares de la ciudad de Xalapa interpretando melodías conocidas y algunas de su autoría y lo hace acompañado de su inseparable amiga: la guitarra.

A la edad de 21 años, él llegó a la capital y desde entonces ya no se marchó, pues vio la oportunidad de continuar tocando su instrumento que aprendió a utilizar a los 14 años.

En entrevista para Diario de Xalapa contó que tiene 50 años de vivir en Xalapa, sin embargo, aclara que jamás olvida la tierra que lo vio nacer: Naolinco.

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Recordó que a los 14 años inició a tocar gracias a un compañero de trabajo que le enseñó con el que tiempo después “realizábamos serenatas cada tercer noche. Él todavía vive en Naolinco, pero ya no canta”, comentó.

En sus inicios su compañero tocaba la mandolina y él la guitarra: “Comenzamos a tocar en una escuela, recuerdo que fue un 30 de abril Día del Niño; él con la mandolina y yo con la guitarra”.

Fue mucha la experiencia que adquirieron que lograron hacer un grupo musical: “esto fue hace 52 años más menos y nos llamábamos Grupo Nobel de Naolinco con el que tocábamos tropical y una que otra balada, porque ya teníamos mejores instrumentos”.

Luego por obra del destino llegó a Xalapa, donde conoció un amigo con el que armó un dueto, incluso fue parte de un trío con el que llevaban serenata.

“También tocamos en los bares, pero no nos gustaba mucho, porque las personas se ponían exigentes y luego nos pedían canciones que no sabíamos y se enojaban”, recordó.

Actualmente, dice que toca canciones de artistas reconocidos como Leo Dan, Rigo Tovar, Juan Gabriel o Tigres del Norte, “y me sé también canciones tropicales, baladas, hasta un poco de rock and roll”, afirmó.

Recordó que no todo fue música para él, pues cuando llegó a la capital veracruzana tuvo que trabajar de ayudante de albañil, sin embargo, tuvo un accidente que lo imposibilitó, por lo que en 2012 comenzó a dedicarse a la música por completo y desde entonces diariamente la desarrolla.

Aunque aceptó que al iniciar a tocar en lugares como los mercados dijo se encontró con personas que obstruían su labor.

Se dice agradecido con la música, “porque me ha dado para comer”, por lo que dice continuará hasta lograr uno de sus sueños que es grabar sus propias creaciones, ya que desea que su música sea escuchada en todos lados.

“Para mí la música significa mucho, yo creo que si no hubiera música en alguna parte, no habría nada, porque un negocio también sin música no atrae a la gente, por eso aquí estamos”, comentó.

Y agregó: “Eso sería algo muy bueno, porque gracias a Dios que ahorita que tengo 71 años todavía me da talento para poder tocar la guitarra y cantar, incluso memorizar las canciones que me gustan, me las aprendo y luego las canto; todavía compongo algunas más. Esto es algo que deseo hacer siempre”.

Indicó que ese proyecto desea realizarlo y dice que cuando reciba su ayuda en enero tratará de comprar una bocina y conectarla a su guitarra con un micrófono, “para seguir tocando y dándole alegría a la gente. Pienso hacerme unas tarjetitas para darlas donde cante para tener más trabajo”.

Por último, don Isaías Morales le deseó a la gente mucha felicidad, “y que se la pasen muy bien, además desearles un próximo año que se avecina de mucha prosperidad para todos”, concluyó el artista, quien continuó realizando su labor en el mercado de la Rotonda, donde las personas que comían le reconocían su labor artística.