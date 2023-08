¿Conoces los masajes con aceite de ajo? Va una opción

María Esperanza Fernando Florentino de 56 años es médica tradicional; se dedica al cultivo del ajo de donde elaboran aceites, pomadas, extractos y todo tipo de productos para masajes.

Originaria de Rafael Delgado, Veracruz, desde hace seis años, inició con esa labor a herencia de su padre y con la intención de ayudar a los demás.

Pese a los avances médicos, las familias siguen confiando en la sabiduría de sus ancestros, por lo que cada vez les solicitan más productos naturales, agrega.

Explica que lo natural es más confiable para todos y ante cualquier problema de salud recurren a ellas con la fe de que saldrán mejor.

“Así como la gente nos va pidiendo, nosotros vamos aprendiendo con ellos, con nuestros productos, esto es de nuestros ancestros y buscamos que esto no se pierda y hacemos este llamado para que nos inviten y nos sigan motivando para ayudar a la gente”.

Fue en Zongolica dónde aprendieron de medicina tradicional

El papá de María hace años viajaba a Zongolica donde tomó cursos para la elaboración de todos esos productos orgánicos y que luego compartió con ella.

“Nuestros productos son naturales, para nosotros todo esto es más confiable para las personas que llegan a nosotros por diferentes problemas de salud, por ejemplo, contusiones. Tenemos un aceite con ajo para los masajes, los ligamentos, los esguinces”.

Sus masajes duran una hora por la que cobra 150 pesos y aunque en ocasiones los clientes llegan por algún problema, en la sesión se descubren otros que también son atendidos.

“Nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos para que la gente vaya contenta, para que la gente vaya motivando a otras personas. La gente que atendemos se va contenta, dicen ya me voy sin dolor, me voy caminando, ya me muevo más, se van contentos”.

Refirió que tras iniciar con la siembra y cosecha de ajo hace seis años, pasaron después al proceso que se requiere para la elaboración de productos y pasaron después a aplicarlo con la realización de masajes.

“Trabajamos con hierbas también como romero, árnica, y además vendemos todos nuestros productos y aquí estamos para la gente que necesite nuestros servicios. Quien quiera conocer lo que elaboramos puede contactarnos 272 215 6238”, agregó.