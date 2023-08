SAT cobrará impuestos a curanderos y chamanes en Veracruz, ¿qué opinan?

Veracruz, Ver.- Las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que personas dedicadas a la medicina tradicional, curanderos, lectores de cartas y chamanes emitan facturas para declarar el tipo de actividades o servicios que prestan, tomó por sorpresa a las personas dedicadas a este giro en la ciudad de Veracruz.

Y es que, consideran inviable facturar, dado que sus ventas no rebasan en la mayoría de los casos los 250 pesos; además que los creyentes son los menos interesados en solicitarla.

Sandra Padilla, quien se dedica a la venta de productos esotéricos en el local “El Divino Niño”, ubicado en el Mercado Hidalgo de este puerto, indica que es raro que una persona que se acerca a solicitar algún producto pida factura. “De hecho por lo regular, cuando una persona viene y nos dicen que en un papelito sencillo le pongamos el costo porque son mandaderos y les sirve para comprobar y cobrar, pero nunca nos piden factura como tal”, asegura.

Si bien indica que llegado el momento tendrían que ponerse al corriente como cualquier negocio, hasta ahora desconocen las nuevas disposiciones del SAT e insiste que sus clientes lo más que llegan a pedir es nota sencilla para el caso de los productos esotéricos pero no para lecturas de cartas ni trabajos.

“Hasta ahorita ningún cliente nos pide factura, a lo mejor aquí porque estamos en un ámbito diferente a otro tipo de locales, lo que nosotros vendemos es esotérico o para limpia, entonces mucha gente no quiere que las demás personas se enteren de lo que llevan a su casa, son mucho más discretos”, agrega.

Clientes no piden facturas

Por su parte, Antonia Rosas, propietaria de otro negocio del mismo giro, asegura que cumpliría con lo que solicita el SAT para expedir factura, pero prevé que será complicado debido a que es otra carga que se les agrega.

Indica que su negocio si cuenta con una persona encargada de llevar la contabilidad, porque ya pagan algunos impuestos relacionados con la operación del negocio, pero ahora tendrán que cumplir con este nuevo requerimiento. “No nos han dicho nada, no nos han avisado… nosotros no vendemos mucho, vendemos por poquito, no hay gran venta en estos días que están muy bajas y que tengamos que pagar todavía más y más”.

Del mismo modo, coincide en que los clientes no piden factura al momento de solicitar los servicios, ya que muchas veces se llevan productos de precios bajos, que no superan los 100 pesos, en otros casos, solo no quieren que haya registro de lo que adquieren o no les interesa comprobarlos.

“Los clientes no piden factura, ni los que nos traen las mercancías, cuando mucho los clientes nos piden notitas sencillas para comprobar lo que compraron, nosotros si tenemos un contador que lleva todo el control aquí, pero la gente como tal no pide facturas, a veces ni la nota piden porque llevan productos que son muy baratos, como el ramito de la ruda en 15 pesos, el ajo macho en 5 pesos”, detalla.

Muchos comerciantes aseguran que será difícil emitir facturas cuando sus ventas no rebasan los 250 pesos | Raúl Solís | Diario de Xalapa

Por su parte, María Isabel García, curandera del puerto de Veracruz, menciona al igual que la anterior entrevistada, que su negocio ya paga ciertos impuestos para tener permiso para operar su local comercial, en donde vende productos esotéricos y de magia.

Sin embargo, indica que desconoce todavía los nuevos lineamientos del SAT, que afirma cumplirá llegado el momento. “La gente solo viene a comprar así, por ejemplo, miel de amor para el amor, puros, hierbas para la gastritis y la colitis, a veces ni nota nos piden. La verdad es que nosotros ya pagamos nuestros impuestos, pagamos por nuestro local y nuestros impuestos”.

Coincide que lo que menos buscan sus clientas y clientes es generar constancia de la compra de productos o servicios del más allá, pues es un tema que lo tratan con mucha discreción.

Complicado deducir este tipo de servicios: contadores

Por su parte, el presidente del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz, Ramón Ortega Díaz, confirma que el SAT, actualizó el catálogo de servicios y productos para que se puedan facturar los servicios de medicina alternativa y holística, esto engloba prácticas de curanderos, hechiceros o vudús, chamanes y trabajos con la energía, todo esto como parte de los cambios de la versión 4.0.

Sin embargo hizo hincapié que para facturar estos conceptos, quienes los ofrezcan deberán estar dados de alta ante el SAT. "Es una ampliación más de servicios que realmente se dan y habría que checar qué tanto están en la formalidad, que eso es otro tema; la autoridad está actualizando ese tipo de información para ampliar la base de los que requieran facturar”, refiere.

El especialista comenta que la medida busca ampliar la base tributaria y combatir la informalidad, aunque recuerda que todo ingreso que los ciudadanos reciban debe ser declarado, pero debido al concepto se tomó como novedad. “Nos queremos imaginar a alguien que requiera, tiene que ser absolutamente indispensable para su actividad, imagínate un servicio de chamán o de curanderos”.

Un tema que pone a pensar a los contadores es cómo se podrían deducir este tipo de servicios | Raúl Solís | Diario de Xalapa

El entrevistado recordó que también se amplió para deducir los servicios de la medicina alternativa, lo cual es una opción más viable, pero en el caso de los curanderos, es complicado que una persona emita factura. En este sentido, reiteró que la intención principal es buscar que los chamanes y demás se inscriban ante el SAT.

“Sería interesante cuál sería la descripción, imagínate: la energía, que te pasen el huevo o saquen la energía. Sería complicado que se haga. En mi vida he visto una factura por esos servicios. Sería interesante que reciban ingresos deben darse de alta y pagar sus impuestos. Hasta los que dan servicios de curanderos, chamanes y demás. Imagínense cuántos servicios dan por día”, cuestiona.

El experto señala que no es extraño que se pretenda cobrar impuestos por estos servicios, porque cualquier actividad que genere recursos debe someterse a fiscalización “lo que llama la atención es el servicio de curanderos”, concluyó.