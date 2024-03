Cuaresma: ¿Qué es lo que no se debe hacer durante esta temporada?

Córdoba, Ver.- Sin duda que la Semana Santa representa una fecha de gran importancia para los católicos y es por ello que en estas fechas muchos acuden a las iglesias, parroquias y catedrales para escuchar lo que llaman “la palabra del señor”.

Si eres un fiel católico te recordamos que en estas fechas de asueto algunos sacerdotes han mencionado que está permitido disfrutar de las vacaciones en compañía de familiares y amigos, pero que se debe tener respeto los días “fuertes” y sobre todo acatar lo que marca la iglesia católica.

Te puede interesar: ¡Semana Santa! Restauranteros se preparan para la mejor época del año

De acuerdo con los miembros de “Unite States Conference of Catholic Bishops”, en Cuaresma no se trata de dar más dinero a las iglesias, sino de practicar una caridad real/ Foto: Fernando Carranza / Cuartoscuro.com

Es por ello que te recordamos algunos puntos que debes seguir, si es que eres católico, en Semana Santa.

¿Qué recomienda hacer la iglesia católica en Semana Santa?

En primer orden la iglesia católica siempre recuerda que se deben respetar los 10 mandamientos, los 7 sacramentos y las tres personas en la trinidad, pero para la Cuaresma la iglesia promueve la oración, el ayuno y la caridad.

Además se recuerda que la Cuaresma es un tiempo de oración extendido a lo largo de 40 días, y se recuerda que mientras se realiza la oración se acercan más a Dios, lo cual es bueno para el alma.

Local ¡Eviten enfermedades! Advierten de revisar productos del mar antes de comprarlos

En lo que respecta al tema de los ayunos se recuerda que los católicos deben practicarlo el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, y los demás viernes, sin comer carne, puesto que la Cuaresma es el único tiempo en que la mayoría de los católicos ayudan realmente. Y es que se recuerda que el ayuno es una forma de penitencia que les ayuda a alejarse del pecado.

Además se recuerda que en estas fechas los católicos deben ser más disciplinados y poner en práctica acciones que ayuden a fortalecer el cuerpo y la mente, como lo es comenzar a realizar alguna actividad física o ser más solidario con los grupos más vulnerables.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Inclusive para algunos católicos la Semana Santa representa “dejar morir una parte de ellos”, es decir, se tiene que dejar atrás todas las prácticas que los alejan de Dios, y comenzar a trabajar para lograr el acercamiento con la parte espiritual.

También se recomienda que no se vea estas fechas como una obligación o una etapa del año en donde todo es malo, sino que la cuaresma dicen católicos de “Unite States Conference of Catholic Bishops”, es una parte importante para recordar que el acercamiento con Dios debe ser todo el año y no solo en unas fechas.

Asimismo recuerdan que durante la temporada de Cuaresma se permite el tiempo para la reflexión y conocer las debilidades de cada persona tiene, es momento –dicen algunos católicos- de identificar las vulnerabilidades de cada persona para trabajarlas y ser mejores personas pero sobre todo mejores católicos.

Te puede interesar: Conoce una de las vírgenes más visitadas en Semana Santa

Durante la Cuaresma no hay que ser tan duros al juzgarse a uno mismo, se trata de identificar conductas que no son positivas, y al mismo tiempo trabajar en proyectos para alcanzar pequeñas metas que permitan a los católicos estar más cerca de sus creencias.

Católicos se alistan para la Cuaresma | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

De acuerdo con los miembros de “Unite States Conference of Catholic Bishops”, en Cuaresma no se trata de dar más dinero a las iglesias, sino de practicar una caridad real, es decir apoyar a las personas que realmente necesitan de ayuda, acudir a las regiones en donde las personas son más vulnerables y necesitan alimentos, ropa y otros insumos para pasar sus días.

Y finalmente se recomienda amar más a Cristo, pues siempre se debe tener presente que murió por nuestros pecados en la cruz.

Estamos seguros que con estos puntos podrás entender un poco más el significado de la cuaresma y si eres un católicos reforzaras las enseñanzas que se te imparten en las iglesias.