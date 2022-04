De Xalapa a 'El Carrizal': costos, autobús y todo lo que debes saber para viajar en Semana Santa

Viajar y conocer nuevos sitios siempre es emocionante y afortunadamente cerca de Xalapa hay una gran variedad. Si aún no sabes qué hacer en Semana Santa y no has visitado las aguas termales ‘El Carrizal’, te decimos los costos, cómo llegar en autobús y todo lo que debes saber para viajar y conocer este maravilloso balneario & Spa.

Cabe destacar que para pasar unas excelentes vacaciones no tienes que gastar mucho, de hecho en Veracruz hay varias playas y balnearios excelentes para llevar a tus amigos, familiares o pareja. Solo basta con elegir uno y lanzarte a la aventura.





Todo sobre 'El Carrizal' aguas termales, Hotel & Spa





El Carrizal es uno de los balnearios más visitados de la zona. Se encuentra ubicado en Apazapan, Veracruz, muy cerca de Xalapa.

Si tu propósito es pasar unas vacaciones muy divertidas y disfrutando de la naturaleza este destino es perfecto, pues cuentan con distintas albercas, toboganes, tirolesa, descenso de río, rafting, restaurante de mariscos, etc.

Su principal atractivo es la gran alberca de aguas termales a 39 grados (¡súper caliente!), perfectas para relajarse. Además, no puedes irte sin ponerte una mascarilla de la piedra caliza de azufre, las cuales encontrarás en el río.

Disponen con servicio de hotel, campamento, un temazcal y hasta spa, así que puedes consentirte y hospedarte varios días.

¿Y la comida?

no te preocupes, pues tienen un restaurante e incluso un bar, así que podrás probar sus deliciosos platillos y acompañarlos con una michelada o alguna otra bebida de tu agrado.

Su horario es de 7:00 am a 7:00 pm y el costo de entrada general es de $115.

Para reservar una habitación puedes ingresar a la página web de 'El Carrizal', o escribir a su Facebook. Tienen distintas opciones, desde habitaciones sencillas, cuádruples e incluso con clima y televisión.

Si deseas disfrutar de la alberca te recomendamos ir entre semana, pues los fines suelen haber más visitantes.





¿Cómo puedo llegar a 'El Carrizal'?

El Carrizal se encuentra ubicado a las orillas del río Pescados, a tan solo 40 minutos de Xalapa.

Para llegar en auto la dirección es:

Xalapa-Veracruz hasta el km 36, puedes poner en Google Maps y te trazará la ruta más rápida.

En autobús:

Tendrás que tomar un camión en Lázaro Cárdenas, en la parada de Plaza Cristal (donde está la Michoacana), te dejará exactamente en las vías del tren del poblado de carrizal, al llegar a las vías puedes tomar un taxi o camioneta colectiva y te llevarán directito al Hotel El Carrizal.