¡Durante su boda, novio se pasa de gracioso y lo tunden! Checa el video aquí

Lo que tendría que ser el día más feliz de una pareja que se va a jurar amor eterno ante cualquier creencia, se transformó en un ring de combate, una fiesta que tuvo sede en la India se viralizó ya que al grabar el momento donde los novios iban a compartir sus alimentos, sin decir “agua va” se comenzaron a soltar manotazos.

Con una escenografía que contaba con plantas típicas de la zona y vestidos elegantes, el color rojo era la tendencia en la fiesta adornado con toques dorados, se alteraron los ánimos y como en toda buena pelea resta un comentario que no caiga bien para que empiecen la “trompadas”, lo sorprendente es que fueron los festejados quieren armaron la contienda.

¿Un comentario nada gracioso?

Cuando aprecie el video podrá ver que el novio quiso hacerse el chistoso y su pareja que todo indica no es muy paciente, se le hizo facil comenzar a tirarle manotazos y de paso aventársele como si estuvieran en la cartelera estelar de lucha libre, pero hay que checar un detalle, lo que podría parecer el encargado de casarlos y la señora que los trató de separar, ¡también se estaban riendo!.

Claro que en plena época de redes sociales la intención era compartir un momento alegre, la felicidad de unir dos corazones en un equipo que se esperaba pueda durar toda la vida, pero como se aprecia en el reel, esto podría no llegar tan lejos.

Lo que cierto es que no cupo la prudencia en ninguno, si bien en el video se aprecia que el “novio” dijo algo que no le causó gracias a su amada, la respuesta de la pareja no fue, para muchos, la adecuada ya que no todo se debe resolver con violencia.

Como es de esperar siempre hay una persona que trata de imponer la calma en la situación pero en casos tan extremos como el que nos enseñaron en este video, las ganas de detener el combate no bastaron.

Cabe señalar que por lo menos en el tiempo que transcurre el video no hubo heridos ya que a la hora de los golpes la pareja estaba frente a una fogata.

Ahora ya lo sabe si se va a contraer nupcias y conoces a tu pareja, sería lo más prudente tratar de pasar el momento de la manera más tranquila porque nunca se sabes cuándo un comentario podría causar un ojo morado.