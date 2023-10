¿Listo para el eclipse? Sociedad Astronómica da algunas recomendaciones

A solo unos días del 14 de octubre, cuando en Xalapa se podrá ver de manera parcial un eclipse solar anular, la Sociedad Astronómica del Estado de Veracruz da recomendaciones para observar este fenómeno. También invita a la actividad que tendrá en la explanada del Museo Kaná.

Sandra Hernández Alcázar, presidenta de esta AC, subraya que no se debe intentar ver de manera directa el eclipse, se debe optar por la observación indirecta por medio de cajas oscuras o mirar la imagen reflejada en la superficie a través de la sombra de las hojas.

¿Es imposible la observación directa del eclipse solar?

Explica que solo con telescopios a los cuales se les debe colocar filtro solar seguro; aconseja enfáticamente el uso de visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Ciencia Ciencia y Luz | Una ciencia emocionada es una ciencia cercana

En caso de no contar con equipo y querer vivir esta experiencia, la científica convoca a reunirse el sábado 14 de octubre desde las 9 de la mañana en la explanada del museo Kaná, donde habrá telescopios, visores y actividades sin costo.

Además, en el museo Kaná, dentro de sus salas, se desarrollarán actividades enfocadas al eclipse, todas incluidas en el boleto de entrada, lo cual describe como una gran oportunidad para pasar unas horas en familia y aprender con expertos.

Sandra Hernández reitera el llamado a no asustarse ni creer en mitos sobre los eclipses, a no adquirir visores que no cumplan con la norma ISO y que acudan a lo organizado por los expertos.

A nombre de la Sociedad Astronómica refrenda el compromiso de brindar a la población información real y oportuna por distintos medios, por lo que quien esté interesado puede visitar en Facebook Noche de Las estrellas Xalapa y Sociedad Astronómica del Estado de Veracruz A.C

Al hacer un recuento de lo que han efectuado, enumera la difusión y capacitación sobre cómo observar el eclipse anular y dos observaciones solares en el parque Juárez.

Será en octubre cuando veas el Eclipse Solar conocido como "Anillo de Fuego" y podrás disfrutarlo también en Veracruz; van fecha y horario | Martín Zetina | Cuartoscuro

En las redes también está una charla con un experto, además de infografías y videos directamente del Comité Nacional de Eclipses México.

Con el fin de llegar a más público, anuncia que también cuentan con video en náhuatl para las comunidades indígenas. Quien tenga dudas puede comunicarse de manera directa al 2281532307.

La científica motiva a todas aquellas personas que deseen ser parte de la Sociedad Astronómica, lo hagan mediante WhatsApp al mismo número con nombre, edad, ocupación y área de interés.