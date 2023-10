Ganaron viaje: suscriptores de Diario de Xalapa disfrutarán de Egipto y Turquía

Noemí y José, suscriptores de Diario de Xalapa desde hace más de 50 años fueron los afortunados ganadores de los dos viajes a Egipto y Turquía como parte del sorteo del Aniversario de los 80 años de esta casa editorial con el que reconoció y agradeció la lealtad de sus lectores.

Ayer se hizo entrega formal de ese viaje para dos personas con destino a Egipto y Turquía por más de dos semanas que incluye el boleto de avión en viaje redondo México-Estambul-México.

¿Quiénes fueron los ganadores del viaje a Egipto y Turquía?

Los ganadores fueron la señora Noemí Quiroz Cabañas y José López Salas quienes recibieron su Certificado de Viaje de manos del director de la agencia Mundo Joven, Guillermo Basilio Cruz Ataxca, con vigencia de un año a partir de esta fecha.

La directora de Diario de Xalapa, Esther Gamboa, felicitó a los afortunados al recordar que es la primera ocasión que se realiza ese tipo de sorteo como una nueva apuesta y agradeció el que sigan siendo fieles lectores. “Nos interesaba mucho que vinieran aquí presencialmente para constatar que efectivamente hay validez, veracidad y sobre todo la verificación en la entrega de los premios”.

José López Salas recibió sus boletos de parte del director de la agencia Mundo Joven, Guillermo Basilio Cruz Ataxca | Foto: David Bello

Noemí es suscriptora desde 1967

La señora Noemí que es suscriptora de Diario de Xalapa desde 1967 o 1968 misma que primero estuvo a nombre de su hermano, tenía el sueño de ir a Europa y está a poco de cumplirlo. “Nunca nos habíamos sacado nada y hoy no lo creía, hasta ahora no lo creo, pero espero poder disfrutar de ese viaje”.

Desde hace décadas, rememora que lo primero que hace al recibir el periódico es leer los encabezados de todas las notas y que la sección que más disfruta es la de Análisis y los temas de política, la policiaca es lo último que ve, confiesa.

“A ella le gustan mucho las recetas que ponen, lo lee muy temprano y le gusta mucho, cuando sale de viaje acá cerca, a Cardel o Veracruz, compra el Diario de Xalapa, no importa que ya se lo hayan dejado en su casa, dice no, yo me lo compro y se lo lee igual, le gusta mucho el periódico, a pesar de la transición digital, ella por su edad, le gusta mucho lo físico todavía y está muy contenta de ganar el viaje”, narra su nieto Fabricio Pérez Vargas, quien podría incluso acompañarla a ese viaje.

El señor José López es suscriptor de Diario de Xalapa por lo menos desde hace 60 años y a la fecha lo primero que hace al despertarse es leer su periódico. Aunque debido a algunas complicaciones de salud podría traspasar el viaje a uno de sus hijos, la alegría de ganarlo no la puede ocultar.

“Él lee todas las noticias generales, nota roja, lo que nunca ve es Oportunidades, se lo lee de principio al final, se la pasa todo su tiempo leyendo el periódico”, cuenta su hija Rosario López.

Noemi Quiroz es una fiel lectora de Diario de Xalapa | Foto: David Bello

Su familia recuerda que el primer premio que se ganó por ser un seguidor fiel del periódico fueron unos zapatos hace cerca de 25 años en un momento en que no contaba con ellos y ahora, recibe este segundo premio con toda la emoción.

A él le gusta leer todo el periódico, excepto Oportunidades y sus seres queridos cuentan que se enteran de las noticias más relevantes por él, porque es el primero en leer y estar informado y después lo comparte con ellos. “Él nos recibe con las noticias, y te cuenta, supiste esto, le gana a la era digital el periódico impreso, es maravillosa su labor y muchas gracias”, agregó su nuera.