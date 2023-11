Pescadores reportan que su oficio se ha vuelto complicado y riesgoso

Veracruz, Ver.- La actividad pesquera además de riesgosa se ha vuelto muy complicada con el cambio climático, ya no es redituable y en la actualidad los hijos de pescadores han perdido el interés por continuar en ese oficio reconoce el presidente de la Unión de Pescadores en el puerto de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán.

En entrevista mencionó que anteriormente los pescadores conservaban el deseo de que sus hijos continuaran con la actividad, incluso reconoce que él viene de una familia de pescadores, sin embargo los tiempos se han vuelto muy difíciles.

Explica que un factor de mucho riesgo es el cambio climático que ha venido generando fuertes turbonadas en el agua que ponen en peligro la vida de los trabajadores del mar.

Recuerda que años atrás los nortes ingresaban paulatinamente pero en la actualidad se presentan con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora que convierte en muy peligrosa a la navegación, porque pueden volcarse, hundirse.

“Antes si decíamos, ojalá mi hijo siga de pescador pero ahora ya no, hay mucho riesgo, los vientos del norte vienen muy fuertes, las turbonadas, el cambio climático ha ocasionado que estos nortes sean más violentos, más explosivos, llegan de golpe”, expone

Comenta que con la entrada de los frentes fríos, los pescadores tienen que suspender la actividad y cuando pueden trabajar se exponen a muchas horas bajo el sol y esto provoca el desarrollo de muchas enfermedades; como el cáncer de piel.

EL MAR SE HA LLEVADO A VARIOS DE SUS COMPAÑEROS

En el mismo sentido, Guillermo Luna Mendoza, otro de los pescadores de la zona considera que el ingreso de las olas es más fuerte con los vientos del norte, incluso las embarcaciones también han resentido los efectos, pues recientemente en un evento tres lanchas sufrieron daños con el golpe del agua.

Dice que aunque se hace el alertamiento, en algunos casos los pescadores ya se encuentran dentro del agua y aunque tratan de regresar lo más pronto posible, corren el riesgo de accidentes.

Refiere que hace tres años atrás, un evento de norte provocó la muerte de compañeros que se confiaron.

“A veces nos confiamos, pensamos que el norte no será tan intenso pero cuando nos dan la alerta ya andamos en el agua, nos arriesgamos y es cuando suceden las desgracias, hace un par de años unos compañeros de la zona norte se ahogaron porque el norte entro como a las 11 de la mañana, ellos ya andaban trabajando, se volteó la embarcación y vinieron a salir a los días por el Hotel Lois”, indica.

Miguel Humberto Sánchez es uno de los pescadores que ya fue víctima de una fuerte ola pero afortunadamente un grupo de compañeros lograron auxiliarlo antes de que se ahogara.

“Los vientos vienen muy explosivos, en una ocasión ya me tocó ser arrastrado por una ola, me agarro descuidado y me volteo por los bajos de la Gallega, estaba cerca de la orilla pero si es peligroso y más cuando te toca tormenta en el agua, tormenta con aire, es feo”, expone.

Otra de las recomendaciones que hacen los pescadores es que ante cualquier riesgo vayan acompañados, es decir que salgan juntos de la zona de pescar para que puedan auxiliarse ya que hace

“Hace unos años también hubo un compañero, Jorge Barrón a quien apodamos El Lápiz, se fue a pescar solo, era un 10 de mayo había buen tiempo y no regreso, no supimos qué pasó, hicimos una búsqueda y solo se encontró una nevera, de él y de la embarcación no se supo nada, por eso recomendamos ir varios compañeros, por si se descompone el motor que lo jalen o lo que pueda pasar”, agrega,

EL SOL TAMBIÉN ES UNA AMENAZA

Otro factor que los pescadores consideran como un riesgo es la exposición prolongada al sol por lo que algunos prefieren hacer la actividad por las noches y navegar a más de 20 kilómetros de la costa, a mar abierto para conseguir buenos productos.

“Hay compañeros que no quieren exponerse al sol, pescan por la noche pero también sufrimos por las especies de especies y hay que meterse a más de 20 kilómetros y en esas áreas las turbonadas son muy fuertes y pueden sufrir accidentes”, señala, Bernardo Hernández.

El pescador agrega que en el mar también hay escasez de especies, incluso hay algunas que ya no se encuentran en la zona debido a los cambios de temperatura en el mar.

Entre algunas especies que ya no se capturan en la zona son los peces indios, la cubera perro, el medregal amarillo y algunas más.

“Los cambios de temperatura son otro factor importante y vienen relacionados con el cambio climático, ahuyenta a las especies, las temperaturas vienen arriba de los 30 grados y las especies buscan aguas templadas”, indica.