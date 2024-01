Adaptarse o morir: el cambio climático amenaza a personas, insectos y plantas

El cambio climático ha originado variaciones drásticas de clima, que en caso de Xalapa, permite que insectos que eran característicos de zonas bajas, como el que transmite el dengue, ahora sobreviven en esta franja más alta.

El catedrático de la Facultad de Biología de la UV, Enrique David Montes de Oca, advierte que las variables climáticas afectan no solo a los humanos sino también a insectos y plantas.

A corto y mediano plazo, dijo que todos los seres vivos deberán adaptarse o no sobrevivirán.

Insectos afectados por el cambio climático

Por ejemplo, expone que en Xalapa ahora al ser el clima más caliente hay insectos que cambiaron su área de supervivencia. Y eso es importante porque especies que son vectores de enfermedades, como es el caso de los mosquitos Aedes aegypti, que transmiten el virus del dengue.

Históricamente, recuerda, en esta ciudad se podían venir a descansar o a recuperarse personas que habían padecido enfermedades tropicales como dengue, porque el mosquito estaba en la parte baja, pero en la actualidad sobrevive ese insecto en la región porque la temperatura promedio es calurosa. Lo mismo ocurre para el caso de la trasmisión de zika.

“Significa que hay una mayor posibilidad de que en Xalapa se registren casos de males transmitidos por picadura de mosquitos, quizá no sea algo que sea común, pero ya existe la tendencia”.

En la ciudad podían venir a descansar o a recuperarse las personas que habían padecido enfermedades tropicales | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

El catedrático Enrique David Montes expone que el cambio climático como tal involucra una serie de variables, que no solamente afectan a temas como los incrementos de la temperatura, sino también cambios en la distribución de las diferentes especies tanto de plantas como de animales.

A largo plazo, dice, está ocurriendo que cambie el régimen climático y no se sabe si es parte de una tendencia global o un proceso evolutivo que se realiza a través de miles de millones de años. “Existe el debate entre especialistas de que es una cuestión normal y natural, mientras que hay quienes sugieren que no existe este fenómeno”.

El impacto a las especies sucede en que muchas de las condiciones óptimas para ellas han cambiado | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Agrega que independientemente de cuáles sean las causas lo que sí es cierto es que sus efectos se están viviendo como sociedad y como población sean rurales o urbanas. Aunque reconoce que desde su aparición el ser humano ha impactado el ecosistema y ha acelerado el proceso climático.

Sobre el impacto a las especies, resalta, que sucede que muchas de las condiciones óptimas para ellas han cambiado. “Hay algunas que se han adaptado más rápido y otras que no lo hacen a la misma velocidad y estas últimas tenderán a ir desapareciendo, pero es un proceso lento que hay que estudiar a fondo”.