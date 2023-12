¿Los hongos pueden pasar de un árbol a otro por la poda? Científico lo aclara

Un hongo sí se puede pasar entre árboles a través de la poda, ya que con los cortes a un árbol enfermo se le inoculan las esporas a otro al quedar expuesta su corteza, dijo Rubén Fernando Guzmán Olmos, doctor en Ciencias en Ecología y Biotecnología de la UV.

No obstante, explicó que los árboles sanos no tienen problemas con la llegada de esporas, pues sus defensas trabajan de una forma óptima y se adoptan a los patógenos externos.

Enfatizó en que los hongos son benéficos ya que funcionan como indicadores ambientales: “Su presencia nos dice que un árbol está viejo o enfermo. Si este no tiene ganoderma entonces es sano, pero hay otros hongos como los trametes, phellinus o hymenochaete; son miles de especies que atacan a un árbol que presenta fisuras en la corteza y penetran; allí lanza señales químicas y estará adentro”.

El especialista consideró que no es buena idea cortar los árboles, pues la función de los hongos es degradar la materia orgánica; “sí los parasitan y los pueden llegar a matar, pero esa materia orgánica se reintegra al suelo y estará disponible para otros organismos como bacterias, lombrices y protozoarios; todo se integra al ciclo de la tierra para fertilizarla y es necesario”.

Considera que no es buena idea cortar los árboles, pues la función de los hongos es degradar la materia orgánica | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Árboles sin diversidad genética

Asimismo, explicó que otro factor que puede afectar al arbolado xalapeño es que todos provengan de una sola madre, es decir, que sean clones: “tú puedes obtener plantas sin necesidad de semillas, el problema es cuando las obtienes por esquejes del tejido de una planta. Es como tener una hoja y cortarla en diez partes, esas diez formarán un nuevo árbol que tendrá la misma información genética, pero si está enfermo, todos serán afectados”.

En entrevista enfatizó que si las plantas vienen de invernaderos diferentes no hay problema, aunque los programas de reforestación solo están ocupadas en usar especies que no son de la región: “Hay plantas foráneas que vienen con enfermedades y si no están adaptadas con ese patógeno, ocurre como los españoles con los mexicas, donde la viruela mató a muchos; eso mismo puede ocurrir con los árboles y afecta a la flora y fauna que interactúa en el suelo”.

Otro factor que puede afectar al arbolado xalapeño es que todos provengan de una sola madre | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

¿Cómo hacer una reforestación urbana?

Para una reforestación urbana es ideal con especies nativas, explica, que integren los microorganismos que están en el suelo como hongos, bacterias y lombrices de tierra o hasta insectos.

Los programas de reforestación solo están ocupadas en usar especies que no son de la región | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Para finalizar el investigador posdoctorante en el Tecnológico de México, campus Zona Maya, enfatizó que al plantar árboles en ciudades se debe conocer la extensión de las raíces de estos y evaluar características fisicoquímicas de los suelos, “si el árbol va a responder de forma adecuada; si los cortan significa que no hay una buena planeación de parques y jardines o de los departamentos que les competan esas evaluaciones”.