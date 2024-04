Tlacuaches, no son plaga ni fauna nociva: activista

Córdoba, Ver.- Debido a las altas temperaturas, tlacuaches llegan a las viviendas en busca de agua y alimento, sin embargo, por falta de conocimiento la gente los mata, lamenta Ivette Torrentera, activista y protectora de animales entre ellos, los tlacuaches.

En este sentido, expuso que este animal es un marsupial no un roedor y es capaz de soportar hasta 80 mordeduras de serpientes de cascabel o coralillo, no trasmite rabia y se alimenta de frutas y también de garrapatas.

Es normal que aparezcan tlacuaches en estas fechas pues la temporada de apareamiento es de enero a mayo, se suma que hay mucho calor y buscan resguardarse en las casas / Foto: Ilustrativa Jaime Ramírez / El Sol de Córdoba

¿Por qué es común ver a tlacuaches en zonas urbanas en temporada de calor?

Ivette Torrentera, explica que es normal que aparezcan en estas fechas pues la temporada de apareamiento es de enero a mayo, se suma que hay mucho calor y buscan resguardarse.

Dijo que muchos animales son atropellados o atacados por la gente pues desconocen que son importantes en el medio ambiente.

"Los tlacuaches no son agresivos, no trasmiten rabia, no es plaga y es de vital importancia en el equilibrio del ecosistema y limpian la ciudad de carroña pues comen desperdicio orgánico".

Por otra parte hace un llamado a la gente que vive cerca de zona donde hay incendios de pastizales para que resguarden animales y no los maten.

"Tenemos reportes de animalitos silvestres quemados, otros que están saliendo a las carreteras, si no hay a dónde llevarlos una servidora estoy dispuestas a ayudar. Es mi casa, soy una rehabilitadora, cuento con algunas jaulas, donde puedo albergar al menos unos diez animalitos, entre aves, conejos, tlacuaches, tejones, mapaches", refiere.

Los tlacuaches no son agresivos, no trasmiten rabia, no es plaga y es de vital importancia en el equilibrio del ecosistema / Foto: Jaime Ramírez / El Sol de Córdoba

Indica que, si alguno llega herido buscará entre sus colegas para brindarles atención y regresarlos a su hábitat ya recuperados y en el momento adecuado, agradeciendo a sus seguidores por compartir y aportar en cada labor que realiza. Precisó que, cuenta con el apoyo de especialistas en otro tipo de fauna que, ella desconozca, para que le asesoren sobre su resguardo y su alimentación.

En este sentido, refiere que, pueden contactarla a través del número de WhatsApp: 271 101 1008 para hacer una cadena de ayuda.