¿Eres fan de los embutidos? ¡Perfecto! Te decimos de que está hecho el jamón

En una torta o con huevos, galletas, en una quesadilla o solo, así se puede disfrutar el jamón, no por nada es de los embutidos más populares del país, es sin duda parte de las dieta diaria de los mexicanos, pero ¿sabes de que está hecho el jamón? Enseguida te contestamos la pregunta.

Al ser un embutido, el jamón se vuelve nutritivo en el momento que sabes cuales son los ingredientes que tiene, ¿Cómo lo elaboran? Ya que en algunos casos no siempre es carne o como ha pasado con las salchichas, en algunas marcas lo que dice la etiqueta no es lo que se vende, pero ahora no hablaremos de los mejores jamones del marcado, sólo te diremos de que están hechos.

De acuerdo a la norma oficial mexicana que puedes consultar en el siguiente link existen varios tipos de jamón en el mercado, la clasificación se otorga de acuerdo a sus ingredientes la cual se debe hacer visible en los empaques que ofrecen el producto.

¿Cuáles son las denominaciones del jamón?

De acuerdo a la norma antes mencionada existen cuatro denominaciones que son las más comunes en el mercado mexicano, está el jamón de pierna de cerdo y pavo, sólo de pavo y pavo y cerdo, ahora te diremos que contienen cada uno.

Jamón de pierna: Es elaborado exclusivamente con carne de la pierna trasera del cerdo.

Jamón de cerdo y pavo: Se elabora con un mínimo del 55% de carne de cerdo y el resto con carne de pavo.

Jamón de pavo: Elaborado exclusivamente con muslo del pavo.

Jamón de pavo y cerdo: Es elaborado con un mínimo del 55% de carne de pavo y el resto con carne de cerdo.

Existe otra clasificación que engloba más productos de éste embutido, en ella se incluye la calidad de los componentes con los cuales se elabora el jamón, por ejemplo, los llamados jamones extrafinos, jamones finos, jamones preferentes, jamones comerciales y jamones económicos.

Jamones extrafinos: Contienen al menos un 18% de proteína libre de grasa, es el porcentaje más alto de la clasificación, los porcentajes mínimos de grasa y agua que tienen son del 76%, además, puedo contener soya, la carne es de pierna de cerdo o muslo de pavo.

Jamones preferentes: Este productos debe contar con al menos 14% de proteína libre de grasa, contiene un 8% de agua y pueden mezclarse con 2% de soya y 5% de fécula.





Jamones comerciales: Deben incluir por lo menos 12% de proteína libre de grasa, presentan un 10% de grasa máximo y hasta el 76% de agua, 2% se soya y 10% de fécula como límite.

Jamones económicos: Por los menos deben tener un 10% de proteína libre de grasa, y el máximo de grasa es del 10%; agua, fécula y soya, se pide que sean por lo menos las mismas cantidades que en los jamones comerciales, 76% agua, 2% soya y 10% fécula, como límite.





¿Qué contiene un jamón de baja calidad?

De acuerdo con la revista de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las marcas de jamón reducen sus costos y por eso añaden “carne recuperada mecánicamente de los hueso”, especialmente la de ave.

Además aseguran que es común encontrar en el etiquetado de los productos los ingredientes denominados “no cárnicos” como es la soya, elementos de relleno para elevar el volumen de las mezclas, ya sea almidón de papa, maíz, chícharo y carragenina, que se utiliza para mejorar la capacidad de retención de agua del jamón.