¿Has visto una musaraña? Están en peligro de extinción e investigador las protege

Las musarañas constituyen uno de los grupos de mamíferos amenazados, principalmente, por la falta de conocimiento sobre ellas, el cambio climático y el cambio de uso de suelo, advirtió Francisco Javier Vázquez Ponce, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana (UV), campus Peñuela.

El universitario desarrolló la investigación “Patrones filogeográficos de musarañas (Mammalia Soricidae) de bosques mesófilos de montaña en México”, dirigida por Martín Roberto Gámez Pastrana y Lázaro Guevara López, con la que hace dos años se tituló como Licenciado en Biología.

En junio, este trabajo obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Excelencia Académica 2022 de la Asociación Mexicana de Mastozoología, A.C., en la categoría de licenciatura. Es importante mencionar que cada dos años esta asociación lanza la convocatoria para reconocer a las mejores tesis de dicho nivel educativo, enfocadas en el estudio de los mamíferos de México. “Fue una grata noticia ya que es una competencia compleja, participan universidades e institutos de alto nivel. Gracias al apoyo que me dio la UV –incluidas estancias de investigación– obtuve el reconocimiento.

Es una manera de agradecerle a mi alma máter por lo que me brindó; continúo trabajando y espero que mi investigación tenga un impacto en la situación de la biodiversidad nacional

Actualmente, Vázquez Ponce cursa la Maestría en Biología Evolutiva en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Por qué se estudian las musarañas?

Francisco Javier Vázquez contó que tenía interés por estudiar un tema relacionado con la biogeografía o métodos computacionales; en su búsqueda por colaborar con algún investigador relacionado con dichos enfoques, se encontró con Lázaro Guevara, adscrito al Instituto de Biología de la UNAM y egresado de la UV.

“Pude contactarlo y me expuso su línea de investigación, gracias a eso he podido incorporar mis intereses y metas académicas. El gusto por las musarañas fue incidental, he visto que tienen particularidades que las hace idóneas para este tipo de estudios, porque pueden extrapolarse a otro tipo de organismos en el territorio nacional e internacional.”

Las musarañas son probablemente uno de los grupos de mamíferos altamente amenazados debido al poco conocimiento en torno a ellas. Han recibido escasa atención por parte de los especialistas, lo que deriva en los pocos estudios sobre dicha especie en el Neotrópico.

“Este limitado conocimiento ha favorecido que no sepamos cómo ha impactado el cambio climático en ellas, particularmente en la especie Cryptotis nelsoni, la cual no había sido encontrada en los últimos 100 años en la sierra de Los Tuxtlas. Actualmente se trabaja en inventariar estos organismos para conocer lo mejor posible sus historias evolutivas, ecología y conservación. ”El cambio climático y el uso de suelo son las principales amenazas para estos mamíferos, esta situación nos mete mucha prisa a los biólogos en general para describir y descubrir todos los organismos posibles, también para tomar medidas de preservación a partir del conocimiento que se tenga sobre ellos”.

Con respecto a la investigación, detalló que se enfocaron en un grupo de musarañas endémicas del país, incluidas las especies Cryptotis nelsoni –que habita la sierra de Los Tuxtlas, en Veracruz–, Cryptotis obscurus y Cryptotis mexicanus, las cuales se distribuyen en los bosques de niebla de montaña, a mediana y alta altitud.

“Teníamos incertidumbre sobre cómo eran las relaciones evolutivas y filogenéticas de este grupo, y teníamos razones para creer que había más de los grupos que se tenían previamente reconocidos a lo largo del territorio nacional.”

Al desarrollar la investigación, consideraron que había la posibilidad de que hubiera barreras geográficas a lo largo de su distribución que favorecían el aislamiento de estas especies, situación que a lo largo del tiempo propiciaría un camino evolutivo propio.

“Encontramos que había grupos de musarañas que no fueron reconocidos previamente y estos datos los publicamos en la Revista Mexicana de Biodiversidad. Actualmente trabajamos con ellos, en aspectos relacionados con su biología evolutiva.”

Francisco Javier Vázquez comentó que uno de los objetivos fue aprender e implementar tipos de enfoques y métodos –mismos que aplicó durante su tesis de licenciatura–, esto es la filogeografía que busca analizar la diversidad genética a lo largo del espacio geográfico a través del tiempo.





¿Cuáles son las medidas de preservación de las musarañas?

La preservación de los ecosistemas implica un reto de atención multifactorial de la sociedad e instituciones, “es algo que no tiene una solución única”.

Aunque a lo largo del territorio nacional existen regiones conocidas como Áreas Naturales Protegidas (ANP), opinó que a veces éstas no corresponden con las áreas de prioridad evolutivas descritas en las investigaciones sobre la biodiversidad.

“Hay otras secciones que no cuentan con protección oficial, pero las comunidades locales han favorecido estos lugares, lo cual puede ser un modelo a seguir que debe tomarse en cuenta.

”Las acciones emprendidas por las comunidades locales han sido particularmente importantes para la preservación de muchos lugares, como en las sierras oaxaqueñas donde el bosque mesófilo está en su mejor estado de conservación a nivel nacional.”

Consideró que se necesitan mayores esfuerzos no sólo para tener más ANP, sino para desarrollar investigación, involucrar a las comunidades locales y, sobre todo, concientizar a la sociedad en materia ambiental.