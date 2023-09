Ari Neftalí vende dulces y frituras para pagar sus estudios; la historia

Aunque se tenga el apoyo de la familia para estudiar una carrera universitaria es importante buscar la forma de generar recursos propios que te permitan cumplir metas económicas, explica Ari Neftalí Castro Montalvo, estudiante del primer semestre de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Veracruzana.

Este universitario de nuevo ingreso recorre los pasillos de las distintas facultades del área Económico-Administrativa para vender dulces, chocolates, mazapanes, goma de mascar, cacahuates y frituras, para hacerse de recursos.

¿Cómo fue recibido entre sus compañeros cuando empezó a vender?

Explica que le resultó complicado quitarse la pena para empezar a vender entre sus compañeros. “La verdad es que lo pensé porque me angustiaba que se burlaran, pero resultó todo lo contrario, todos me apoyaron y me fue bien los primeros días”, cuenta.

Algunos productos que vende Ari Neftali Castro Montalvo | Foto: Jesús Escamiroza

Con lo que ganó de esas primeras ventas en los pasillos de la universidad en horas de descanso, “me decidió a reinvertir el dinero y compré más productos para vender”.

Sonriente, comenta que no se considera un emprendedor como tal, pero halló positivo meterse a comerciar alimentos y botanas entre sus compañeros porque quieren generar dinero para comprarse cosas como zapatos deportivos y ropa, “para no andar siempre vestido igual”.

En su familia, dice que su mamá lo apoya, “pero también fue mi motivación el poder tener dinero para pagarle algunos préstamos que le ha hecho ella”.

Explica que lleva una caja plástica para guardar sus productos y recorre los pasillos de las facultades de Economía, Estadística, Contaduría, Administración e Ingeniería en Sistemas, que es la que cursa.

“Van bien las ventas entre mis compañeros, ellos son muy receptivos y la institución educativa también, porque hay varios compañeros que venden distintos productos, sin ningún problema".

Es más hay uno que trae unos pambazos exquisitos y que los vende muy rápido porque ya tiene su clientela, así que yo ofrezco mis dulces con orgullo porque me permite tener ingresos y pagar algunos gustos que tenía como joven para no pedirle más dinero a la familia", concluyó.